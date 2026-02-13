بين ريشة الرسم وعدسة الإخراج.. سرّاء الشحي تعزف سيمفونية الحواس

من خشبة المدرسة إلى سحر "نيويورك"

لم تكن السينما لسرّاء مجرد قرار مهني، بل كانت قدراً تشكلت ملامحه في العاشرة من عمرها، حين مُنحت فرصة كتابة دورها في مسرحية مدرسية. من تلك اللحظة، اقتحمت عوالم الخيال ولم تكتفِ بالتمثيل، بل جذبتها الكاميرا لتخطط مستقبلها خلف العدسة.

بدأت خطواتها الأكاديمية في جامعة زايد، لتقودها طموحاتها لاحقاً إلى نيل منحة الشيخ محمد بن زايد المرموقة، وتستكمل دراسة الماجستير في كلية "تيش" للفنون بنيويورك. هناك، في واحدة من أعرق قلاع السينما، صقلت موهبتها بالتجربة المباشرة، مارةً بكل محطات الولادة الفيلمية؛ من مسودة الكتابة، إلى زوايا التصوير، وصولاً إلى رؤية الإخراج وأروقة الترويج.