بموهبة فائقة: توأم إماراتي يتصدر قائمة "أصغر الطهاة المعتمدين" في الدولة

تحتفي قائمة " خليج تايمز+150" بألمع صناع التغيير الشباب في الإمارات، وفي فئة الأطعمة، تبرز قصة عبد الرحمن وميثاء الهاشمي كقصة استثنائية. ففي عمر الـ17 عامًا فقط، حجز التوأم الإماراتي مكانًا لنفسيهما في المشهد الطهوي للدولة، وهو مكان يتسم بالطموح والتراث والابتكار.

يُعدّ الشقيقان أصغر طهاة معتمدين في الإمارات، حيث حصلا على دبلوم مهني في فنون الطهي في سن الثالثة عشرة، مما يؤكد شغفهما وموهبتهما الاستثنائية. بدأت رحلتهما في المطبخ العائلي، متأثرين بمهارة والدتهما في تحضير وجبات الإفطار ومهارة جدتهما في الطبخ التقليدي. ومع مرور الوقت، انتقل التوأم من تجربة الأطباق البسيطة إلى إتقان تقنيات الطهي العالمية.

من حفل عشاء رئاسي إلى عالم الطهي الاحترافي

يُعتبر أبرز إنجاز حققه التوأم هو تكليفهما بتصميم قائمة طعام لحفل عشاء رسمي لاستقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته لدولة الإمارات، تحت إشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. رئيس الدولة ودمج التوأم النكهات الإماراتية والأمريكية في قائمة فريدة من نوعها، واصفين تلك اللحظة بأنها "فرصة العمر"، واعتراف قوي بموهبتهما في سن مبكرة.