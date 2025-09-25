بموهبة فائقة: توأم إماراتي يتصدر قائمة "أصغر الطهاة المعتمدين" في الدولة

تحتفي قائمة " خليج تايمز+150" بألمع صناع التغيير الشباب في الإمارات، وفي فئة الأطعمة، تبرز قصة عبد الرحمن وميثاء الهاشمي كقصة استثنائية. ففي عمر الـ17 عامًا فقط، حجز التوأم الإماراتي مكانًا لنفسيهما في المشهد الطهوي للدولة، وهو مكان يتسم بالطموح والتراث والابتكار.
يُعدّ الشقيقان أصغر طهاة معتمدين في الإمارات، حيث حصلا على دبلوم مهني في فنون الطهي في سن الثالثة عشرة، مما يؤكد شغفهما وموهبتهما الاستثنائية. بدأت رحلتهما في المطبخ العائلي، متأثرين بمهارة والدتهما في تحضير وجبات الإفطار ومهارة جدتهما في الطبخ التقليدي. ومع مرور الوقت، انتقل التوأم من تجربة الأطباق البسيطة إلى إتقان تقنيات الطهي العالمية.
يُعتبر أبرز إنجاز حققه التوأم هو تكليفهما بتصميم قائمة طعام لحفل عشاء رسمي لاستقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته لدولة الإمارات، تحت إشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. رئيس الدولة ودمج التوأم النكهات الإماراتية والأمريكية في قائمة فريدة من نوعها، واصفين تلك اللحظة بأنها "فرصة العمر"، واعتراف قوي بموهبتهما في سن مبكرة.
منذ ذلك الحين، يواصل عبد الرحمن وميثاء تجاربهما في تطوير المطبخ الإماراتي. من مطعمهما المؤقت للبيتزا في مهرجان الشارقة للأضواء، إلى تعاوناتهما مع المطاعم المحلية، يعكس عملهما مزيجًا من الفخر الثقافي واللمسة العصرية. وقد أصبح حسابهما على انستغرام (@uae_twin_chefs)، الذي يتابعه ما يقرب من 20 ألف شخص، منصةً لوصفاتهما، وتعاوناتهما، ومشاريعهما في مجال الطهي.
يحمل التوأم، وهما حفيدا الشاعر والمؤلف الدكتور شهاب غانم، إرثًا عائليًا من الإبداع والتميز. وكجزء من قائمة "KT+150"، يثبت عبد الرحمن وميثاء أن العمر ليس عائقًا أمام تشكيل مستقبل قطاع الأغذية في الإمارات.