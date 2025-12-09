بطلات المسيرة: فارسات إماراتيات نلن "فخر" رئيس الدولة

بعد انقطاع، عادت فاطمة للتدريب في صيف 2025 في إسطبلات "بوديب" (Bodhib Stables)، حيث لفتت انتباه والدة فارسة أخرى أوصت بها للكابتن علي العامري في إسطبلات "رحّال" (Rahaal Stables).

الكابتن العامري، بخبرته الواسعة في الفروسية، أدرك إمكانات فاطمة وأخذها تحت جناحه.

قالت فاطمة: "لم أشعر بالتوتر أثناء العرض. بل على العكس، كنت متحمسة جداً". وأضافت: "أفضل هدية تلقيتها هي ابتسامة وتصفيق صاحب السمو رئيس دولة الإمارات. القيم التي اكتسبتها من ركوب الخيل هي المثابرة والعمل الجاد، وهما مفتاح النجاح. سأواصل التدريب، وقد وعدني الكابتن علي بتطوير مواهبي".

لقد أعدّها التدريب المكثف قبل أداء مسيرة الاتحاد لمناورة الوقوف على ظهر الخيل (Standing manoeuvre)، وهي مهارة صعبة تتطلب التوازن والتحكم والثقة بين الفارسة والحصان.

كما شاركت في العرض الشقيقتان لطيفة يحيى الكثيري (11 عاماً) و وديمة يحيى الكثيري (12 عاماً)، وكلاهما من أبوظبي. بدأت الأختان رحلتهما في الفروسية في سن الخامسة والسادسة، مدفوعتين بإعجاب عميق بجمال الخيول وقوتها وذكائها.