بإرادة من حديد وقلب من عسل..مهرة النقبي أصغر نحالة إماراتية وصلت للعالمية

قالت النقبي: بدأت حكايتي من رغبة حقيقية في فهم هذا العالم الغامض والمنظم. لم أكتفِ بالقراءة، بل قررت صقل شغفي بالدراسة الأكاديمية في "علم النحل" لدى مؤسسة متخصصة حتى حصلت على شهادة معتمدة. انطلقت ميدانياً بخليتين فقط كاختبار لقدراتي، ومع الإصرار والتعلم من الممارسة، نجحت في التوسع حتى وصلت اليوم إلى 35 خلية، ننتج من خلالها أفخر أنواع العسل الإماراتي كالسدر، والسمر، والقرم.