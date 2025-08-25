المرأة الإماراتية: نفوذ صامت وريادة صنعت تاريخ الوطن

لم تكن النساء الإماراتيات مجرد ربات بيوت، بل لعبن دورًا أساسيًا في تشكيل مجتمع دولة الإمارات قبل قيام الاتحاد نفسه، من خلال أدوارهن الحيوية داخل الأسر والقبائل والاقتصادات المحلية. وبينما لم تشارك النساء في المفاوضات الرسمية أو توقيع المعاهدات، كان تأثيرهن ملموسًا في المجالات الخاصة والسياسية في المجتمع.

توضح الدكتورة سلمى ثاني، أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن "مشاركة النساء في السياسة قبل الاتحاد كانت غير رسمية لكنها ذات أهمية كبيرة. داخل العائلات الحاكمة والمنازل، كان للنساء نفوذ حقيقي في اتخاذ القرارات والتحالفات وحتى في فض النزاعات."

تحملت النساء العاديات مسؤولية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال مواسم الغوص على اللؤلؤ، إذ كن يدبرن الشؤون المالية، ويُنظمن المؤن، ويحافظن على التماسك الاجتماعي بينما كان الرجال في البحر. وبالرغم من أن مساهمات النساء لم تكن دائمًا في الواجهة، إلا أنها كانت لا غنى عنها لبقاء مجتمعاتهن ونجاح الاتحاد في النهاية.

وعندما كان الرجال يبحرون في موسم الغوص الممتد من بداية يونيو وحتى نوفمبر أحيانًا، كانت النساء تدير الاقتصاد المحلي، ويشمل ذلك إدارة المنازل والعناية بالأطفال والشيوخ، والعمل في الزراعة وحصاد التمر، والاطلاع على المستلزمات، والتعامل مع العوائد المالية من البحر. كما كنّ يمارسن حياكة "السدو" وهي تطريز بدوي تقليدي مضى عليه قرون، وكان يستخدم في صنع الخيام أو كمصدر دخل.

وتقول ثاني: "غالبًا ما كانت النساء يتعاونّ مع بعضهن لتنظيم المساعدات المتبادلة والحفاظ على حياة المجتمع أثناء غياب الرجال. بمعنى آخر، لم تكن النساء مجرد متكفيات، بل كن مديرات ومنتجات وفاعلات اقتصاديًا بحق."

حتى خلال السنوات الحاسمة التي سبقت قيام الاتحاد في 1971، لعبت النساء الإماراتيات دورًا هادئًا لكنه جوهري. تشير ثاني: "نعم، ولكن بشكل غير مباشر. فالمفاوضات الرسمية التي أدت إلى الاتحاد كانت بين الحكام الذكور، لكن النساء كنّ يدعمن النسيج الاجتماعي في الخفاء، من خلال أدوارهن كأمهات وزوجات، حافظن على الاستقرار في وقت حرج، ودعمن عائلاتهن، وعززّن الروابط العائلية والاجتماعية، وكل ذلك ساعد على إرساء بيئة النجاح للوحدة."