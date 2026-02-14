«المدبسة».. سر إماراتي عتيق لتحويل التمر إلى حلاوة الحياة

قبل زمن طويل من ظهور التكنولوجيا الحديثة، كانت "المدبسة" – وهي غرفة بسيطة بلا نوافذ – تمثل قلب عمليات حفظ الأغذية الإماراتية ورمزاً للابتكار الشعبي. لا تستخدم "المدبسة" سوى حرارة الصيف ووزن التمور المكدسة في أكياس منسوجة من خوص النخيل لاستخراج شراب غني وذهبي يُعرف باسم "الدبس".

هذه الممارسة القديمة والمستدامة لم توفر فقط محلياً طبيعياً للأطباق المحببة، بل ضمنت أيضاً إمدادات التمور طوال العام، مما يجسد تقاليد متجذرة في حسن التدبير.

في جميع أنحاء الإمارات، يتم إبقاء هذا التقليد حياً بفضل كبار السن الشغوفين. وفي منطقة "ضاية" الهادئة برأس الخيمة، أمضى "سالم بن عبد الله الشامسي" (83 عاماً) عقوداً في الحفاظ على هذه الطريقة في مزرعة ابنه. وبالنسبة له، فإن هذا العمل يمثل صلة مباشرة بأجداده، حيث يقول الشامسي: "لقد انتقلت المدبسة عبر الأجيال"، مشيراً إلى أن كل مزرعة نخيل كبيرة كانت تضم تقليدياً غرفة كهذه.

وفي دبا الفجيرة، يشارك "علي الحنطوبي"، خبير التراث الشهير، هذا الالتزام المتجذر. وبصفته مزارعاً حائزاً على جوائز، ومؤسس أول محمية للعسل في الإمارات، وسفيراً ثقافياً لأكثر من 40 عاماً، يرى الحنطوبي أن "المدبسة" بمثابة فصل دراسي حي. ويقول: "هذه بيئتنا ووطننا، ومن واجبنا الحفاظ على هذه الكنوز وتعليمها لأجيال اليوم".

