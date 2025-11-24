اللؤلؤ: نبض البحر في تراث الإمارات وذاكرة الأجيال

في قلب مهرجان التراث البحري في أبوظبي، تقف حكاية اللؤلؤ شامخة، ليست مجرد ذكرى عابرة، بل موروث بحري حيّ ينبض بالحياة، يعبر الأجيال ويعيد رسم هوية المكان بروح العصر. تحت قباب المهرجان، يقدم الباحث في موروث الغوص على اللؤلؤ، مصطفى الفردان، للزوّار تجربة استثنائية تعيد إحياء إحدى أهم المهن التي شكّلت تاريخ الخليج وهويته ونسيجه الاجتماعي.

إحياء الذاكرة: إرث ضارب في عمق التاريخ

يرى الفردان أن التحدي اليوم ليس في استعراض الماضي، بل في إثبات أن هذا الموروث لا يزال حيّاً، ينبض في الذاكرة الشعبية ويستحق أن يُقدَّم للأجيال بأسلوب معاصر يجعلهم يدركون قيمته الحضارية، رغم أن مهنة الغوص قد غابت كلياً مع ظهور النفط وتغيّر أساليب الحياة.

ويؤكد الفردان أن الغوص على اللؤلؤ ليس مجرد مهنة قديمة، بل هو إرثٌ ضارب في عمق التاريخ، يعود إلى حضارات عريقة مثل حضارة بابل، حيث تشير الملحمة السومرية إلى أن خامس ملوكها كان من أوائل من مارسوا الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. هذه الإشارات التاريخية تثبت أن اللؤلؤ كان دائماً جزءاً أصيلاً من حياة الإنسان، ارتبط بالبحث، والتحدي، والرغبة في اكتشاف ما يختبئ تحت سطح البحر. ومع مرور الزمن، انتقلت هذه الحرفة إلى الخليج، حيث شكّلت ركيزة اقتصادية واجتماعية لأهل الإمارات، خاصة مع وجود ما يقارب 70% من مغاصات اللؤلؤ في الخليج على السواحل الإماراتية.