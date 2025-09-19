الكاتبة الإماراتية أحلام معيوف.. حين يبتسم القلم تتحدث الأرواح

تعدّ الكلمة جسرًا تعبر من خلاله الروح إلى عقل القارئ ووجدانه، وتحمل معها مشاعر وتجارب تشكل هويتها. في المشهد الأدبي الإماراتي، يبرز اسم الكاتبة الشابة أحلام معيوف، التي حوّلت شغفها بالكتابة منذ الصغر إلى مسيرة أدبية مثمرة، حاملةً على عاتقها رسالة ثقافية وإنسانية. رحلتها لم تكن مجرد هواية بسيطة، بل تطورًا متدرجًا من كتابة الخواطر إلى صناعة عوالم روائية متكاملة، لتؤكد حضورها كصوت أدبي معاصر يسعى لغرس حب القراءة في جيل المستقبل.

بداية الحكاية.. من الورق الأبيض إلى "إذا القلم ابتسم"

تتحدث أحلام معيوف عن بداياتها بحميمية، وكأنها تستعيد ذكريات عزيزة: "منذ طفولتي، كان القلم والورقة صديقين وفيّين أشاركهما كل ما يجول في خاطري من أفراح وأحزان. كانت الكتابة بالنسبة لي وسيلة للتعبير والتفريغ، ومع مرور السنين، تحوّلت هذه الهواية إلى شغف حقيقي".

تلك العلاقة العفوية مع الكلمة تكللت عام 2021 بصدور كتابها الأول "إذا القلم ابتسم"، الذي لم يكن مجرد إصدار، بل كان بمثابة البوابة التي عبرت منها إلى عالم النشر الواسع. لم تتوقف الكاتبة عند هذا الحد، بل اتجهت نحو الرواية، التي تمثل قفزة نوعية في مسيرتها، ففي عام 2023 صدرت روايتها "حسد"، المستوحاة من قصة إماراتية واقعية، لتليها "كبرياء" في عام 2024. هذه الأعمال ليست مجرد حكايات، بل هي محاولات لاستكشاف عمق المجتمع الإماراتي، وتقديم قضاياه بأسلوب أدبي شيّق. وتستعد اليوم لإطلاق عملها الأحدث "نصف قاتل"، الذي تصفه بأنه نقلة نوعية في مسيرتها.

الدافع والتحدي.. الكلمة التي لا تستسلم

لم تكن مسيرة أحلام مفروشة بالورود، فقد واجهت تحديات كبيرة، خاصة في سنواتها الأولى. "الدافع الأكبر الذي جعلني أستمر هو رؤيتي لتأثير الكلمة على الناس. الفوز بمسابقات الكتابة في صغري منحني الثقة، لكن الدخول إلى عالم النشر والوصول بكلمتي إلى المجتمع كان صعبًا".

لكن إصرارها على تجاوز العقبات كان أقوى. "الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح"، تقول أحلام، مضيفة أن الكلمة الصادقة هي التي تفتح القلوب، وهذا ما تحاول تقديمه في كل عمل.