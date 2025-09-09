العين: ملهمة التاريخ ومغناة الخلود بين واحات النخيل وقلعة الزمن

حكايات النخيل في واحة العين

في جولة ميدانية نظمتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، زارت صحيفة خليج تايمز واحة العين التي تعد من أعرق وأجمل الواحات في دولة الإمارات، وواحدة من أبرز المعالم التي تجمع بين التراث الطبيعي والإنساني. تقع الواحة في قلب مدينة العين، وتُغطي مساحة تفوق ثلاثة آلاف فدان، وتضم ما يقارب 147 ألف شجرة نخيل وأشجارًا مثمرة كالمانجو والبرتقال والجوافة، مما يُعكس غنى البيئة الزراعية في الماضي والحاضر.

ما يميز الواحة هو نظام الأفلاج التقليدي، وهو أسلوب ري قديم يعود لآلاف السنين، ينقل المياه الجوفية عبر قنوات تحت الأرض لري المزارع، في دلالة على عبقرية الإنسان الإماراتي في التكيف مع البيئة الصحراوية. وتقديرًا لقيمتها التاريخية والبيئية، أُدرجت الواحة في عام 2011 ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.