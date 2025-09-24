الطفل العربي بين التراث والتقنية: رؤية جديدة من"قمة دبي"

في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الطفل العربي في عالم يتغير بسرعة تحت تأثير التكنولوجيا المتقدمة، والضغوط النفسية والاجتماعية للتعليم الحديث، والتحولات الجذرية في أنماط الأسر، تبرز "قمة الطفل العربي 2025" في الإمارات كمنصة استثنائية وجسر حيوي لإحياء قضايا الطفولة ودعم الهوية الوطنية عبر تعميق الوعي الثقافي والتربوي. تنطلق القمة من دبي في مركز المؤتمرات "كونكت" بإكسبو سيتي، وتنظم دورة ثانية بمشاركة أكثر من 900 شخصية من أولياء الأمور، والمربين، والخبراء، وصناع القرار، من مختلف الدول العربية، لتشكل مساحة حوارية علمية توحد الجهود والرؤى لصياغة مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال العرب.

تتميز الفعالية بتنظيم نحو 40 جلسة نقاشية وورش عمل وحلقات حوارية متخصصة في شتى مجالات التربية، والتعليم، والتكنولوجيا، والذاتية والثقافة، وهي تجمع نخبة من المتخصصين العرب الذين يناقشون القضايا الراهنة مثل تأثير الذكاء الاصطناعي، وإدارة وقت الشاشة، والتربية الجنسية، بكل وعي وحرص على ملاءمة القيم العربية الأصيلة. كما تحرص القمة على دعم مشروعات تنموية مستدامة، حيث تُوجّه شراكتها مع "دبي العطاء" جزءًا من عائداتها لأطفال المناطق العربية المحتاجة، وأبرزها فلسطين ولبنان، لتعكس التزامًا إنسانيًا يتجاوز حدود المنصات الحوارية.