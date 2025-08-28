الشيخة لطيفة: دبي ثقافة وإبداع.. والمرأة الإماراتية نبض المستقبل

وقد أكدت الشيخة لطيفة وقالت: "كان لي شرف المساهمة في هذا النمو، ليس كإنجاز فردي، بل كجزء من رحلة مشتركة لوضع دبي مكانًا تتفتح فيه الإبداعات، ويحتفى فيه بالإرث، وتُروى قصصنا الحقيقية بطريقة تصل إلى العالم." وأضافت: "أرى كل يوم نساء إماراتيات شابات في طليعة هذا المشهد، يحملن عمق تراثنا ويتحدثن إلى العالم بثقة وإبداع، سواء في التصميم أو الأدب أو السينما أو الابتكار الرقمي، هن لا يشاركن فقط تجاربهن الشخصية بل يشكلن كيف نرى أنفسنا وكيف يرانا العالم."