"الشارقة الرقمية" تتنبأ بتجمع مياه الأمطار

أعلنت دائرة الشارقة الرقمية عن إطلاق مبادرة نوعية متقدمة ضمن إطار عمل منصتها الاستراتيجية لمشاركة البيانات الجغرافية، "مدى". هذا النظام الجديد، الذي يُطلق عليه "نظام محاكاة تجمع مياه الأمطار"، يُمثل أداة حيوية وغير مسبوقة تهدف إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة الفعالة والتخطيط الاستباقي للظروف الجوية المُمطرة.
وأوضحت المهندسة أمل الزرعوني، مهندسة نظم المعلومات الجغرافية في دائرة الشارقة الرقمية أن النظام يجمع بتناغم فريد بين تقنيات محاكاة الأمطار، ومفاهيم التوأم الرقمي (Digital Twin)، بالإضافة إلى لوحات تحكم ذكية تعرض إحصائيات حيوية.
ويعتمد النظام بشكل أساسي على تحليل بيانات الأرصاد الجوية المُتوقعة لمدينة الشارقة، ويوفر تحليلاً دقيقاً لكميات الأمطار التي يتم التنبؤ بهطولها.
وتكمن القيمة المضافة للنظام في قدرته على تحويل هذه البيانات الجوية إلى معلومات تنفيذية ملموسة. حيث يعرض النظام إحصائيات مفصلة تُحدد الشوارع والمناطق التي يُتوقع أن تتجمع فيها المياه، بالإضافة إلى الإشارة بدقة إلى المراكز الصحية والمدارس التي قد تتأثر بهذه التجمعات.
وأكدت المهندسة الزرعوني أن هذه المعلومات المفصلة والآنية تُعد مورداً لا يُقدر بثمن للجهات الحكومية المعنية. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستركز على تنسيق التعاون مع الجهات المختصة، حيث ستدعمها هذه المعلومات في عملية التخطيط المُسبق، وتوجيه فرق الطوارئ والصيانة بكفاءة عالية، مما يُحسن بشكل كبير من سرعة وجودة اتخاذ القرار وضمان سلامة المجتمع والأصول الحيوية للإمارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشارقة الرقمية المستمر بتسخير أحدث التقنيات الجغرافية لدعم استراتيجيات الإمارة نحو الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
المرأة الإماراتية
وتقول الزرعوني، أشعر بالفخر كوني إماراتية تعمل على هذا المشروع التكنولوجي المعقد، فهذا دليل واضح على الدور الريادي والمؤثر الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية.
وتشكر الزرعوني الشارقة، بقيادتها الرشيدة، على دعم وتمكين الكوادر النسائية في القطاعات الرقمية والتقنية، وفتح المجال أمامهن للإبداع والابتكار وقيادة المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة