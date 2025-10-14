"الشارقة الرقمية" تتنبأ بتجمع مياه الأمطار

وأكدت المهندسة الزرعوني أن هذه المعلومات المفصلة والآنية تُعد مورداً لا يُقدر بثمن للجهات الحكومية المعنية. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستركز على تنسيق التعاون مع الجهات المختصة، حيث ستدعمها هذه المعلومات في عملية التخطيط المُسبق، وتوجيه فرق الطوارئ والصيانة بكفاءة عالية، مما يُحسن بشكل كبير من سرعة وجودة اتخاذ القرار وضمان سلامة المجتمع والأصول الحيوية للإمارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشارقة الرقمية المستمر بتسخير أحدث التقنيات الجغرافية لدعم استراتيجيات الإمارة نحو الكفاءة التشغيلية والاستدامة.