السركال: المجتمعات الإبداعية ترسم"عالمية"الثقافة الإماراتية

يقول السركال إن المشهد الفني المعاصر في الإمارات حقق نموًا مُطردًا ومتنوعًا على مدار العقود الثلاثة الماضية، وأصبح كل مكون من مكونات المنظومة الإبداعية حاضرًا وممثلًا بقوة، فالتحول الأبرز في العقد الأخير هو أن مؤسساتنا عكفت على تعزيز أثرها بالتوازي مع النمو السكاني والتنوع الثقافي السريع للدولة، وهذا أدى إلى خلق سردية تعددية توازن بين المعايير العالمية للمتاحف والفنون من جهة، وبين ثقافتنا المحلية وصون تراثنا غير المادي من جهة أخرى. وتكمن القوة في الاستثمار الحكومي الاستراتيجي في قطاعي الاقتصاد الإبداعي والدبلوماسية الثقافية، مما رسّخ مكانة الإبداع كجزء أصيل من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية.