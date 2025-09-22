الزير سالم يعود مجدداً: ملحمة عربية تعانق خشبة المسرح في أبوظبي

تعود ملحمة الزير سالم إلى المسرح بعد ربع قرن من الانتظار، لتُشعل ذاكرة التراث العربي وتعيد للخشبة روعة الحكاية وأصالة البطولة في أبهى صورها. ففي أجواء متقدة بالشغف، ينبض العمل الجديد بروح الملحمة ويسكن تفاصيله إصرار على إعادة رسم ملامح الصراع والوفاء والحكمة والحب وسط أحداث حرب البسوس العاصفة. وبين كواليس البروفات المفعمة بالحماس، تتقاطع أصوات الممثلين وضوء الإخراج وأداء الموسيقى في تحفة مسرحية تجمع الماضي بالحاضر، وتمنح الحكايات التقليدية فرصة جديدة للحياة، وتطرح أسئلة عميقة حول دور الإنسان في كسر حلقة الدم وجدوى التسامح بعد صراعات دامية.
يعيد العمل إحياء شخصية أبو ليلى المهلهل، الشاعر والفارس الأسطوري الذي فجّر ثورة كبرى للثأر لأخيه كليب، ويقدّم الزير سالم ببطولة النجم سلوم حداد الذي يضيف رؤية إخراجية فنية معاصرة تحافظ على روح النص الأصلي مع جرأة التجديد، في أولى تجاربه المسرحية بعد نجاح تلفزيوني ظل محفوراً في ذاكرة الأجيال. يجاوره في الأداء عابد فهد، الذي يحتفي بذكرى مرور 25 عاماً على مسلسل الزير سالم، ويجسد مجدداً دور جساس في احتفال درامي يحمل في طياته يوبيل العمل الفضي وشحنة وفاء لأستاذه الراحل حاتم علي ونص الشاعر الكبير منذر عادون. ويكشف فهد أن المسرح يمنحه حرية التجربة والاحتفاء بروح الفن، بعيداً عن رتابة التلفزيون ووفق نص محكم يقدم للجمهور احتفالاً درامياً يليق بعظمة الذكرى وعمق الحدث.
تشارك الممثلة مريم علي بدور "جليلة"، المرأة الممزقة بين عشقها للزير وصراعها مع قبيلتها واختياراتها المؤلمة حول مصير ابنها الذي نما يحمل ثقل الدم والثأر. تُضيء جليلة جوانب الحكاية الإنسانية للملحمة، وتحمل صوت الأمهات في مواجهة دورة العنف، مع رسالة تؤكد أن الفن قادر على إيقاف شلال الدم وتحويل الحكاية إلى دعوة للحياة والكرامة. وفي المقابل يقدّم إبراهيم سالم شخصية الراوي الذي يجمع الأزمنة ويحمل الذاكرة من شباب الزير حتى لحظة الفقد والاستعادة، مستعيناً بخبرات ممثلين كبار: سلوم حداد، عابد فهد، مريم علي، باسم ياخور، ليخلق تجربة تعليمية ثرية ويمنح العمل عمقاً إنسانياً وبصمة فنية أصيلة.
وتجسد الإماراتية أمل محمد دور الزهراء أخت الزير، مع تشديد على فخر الانطلاق من أبوظبي، واعتبار التجربة إضافة نوعية لمسيرة المسرح الخليجي وذاكرة الحكاية الشعبية. ويعلّق خالد شباط: تحويل النص من مسلسل إلى مسرحية مسؤولية ضخمة وثقيلة بالمشاعر والأحداث، فالمسرح يمنح للبطولة والمأساة حيزاً أكبر من الحياة ويطالب الممثل بإعادة خلق الشخصيات المتجذرة في وجدان الجمهور.
يستعيد العرض تفاصيل ملحمة الزير سالم عبر طاقم فني متكامل جمع رموز الدراما وابتكر مشاهد معارك وعرضاً بصرياً وسمعياً مكثفاً يواكب روح المسرح الحديث. تستعمل المسرحية أحدث تقنيات الإضاءة والشاشات، وتستعين الأصالة والأزياء التاريخية والموسيقى الموقعة، وتعرض مشاهد المعارك بأداء احترافي حي على المسرح الوطني في أبوظبي يومي ٣ و٤ أكتوبر المقبل
ملحمة الزير سالم اليوم ليست مجرد عودة لنص كلاسيكي، بل هي دعوة لإحياء التراث وتجديد القيم الإنسانية في الزمن الحديث، وتجسيد حي لطاقات الوفاء والشجاعة والتسامح، مع مناشدة لا تتوقف لتجاوز دائرة الانتقام والصراع. في هذا العرض الضخم تلتقي الحكاية الشعبية بأحلام الحاضر، ويرتفع صوت المسرح ليبقى رابطاً أصيلاً بين الأجيال وحارساً لذواكر المجد العربي.