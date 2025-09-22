الزير سالم يعود مجدداً: ملحمة عربية تعانق خشبة المسرح في أبوظبي

تشارك الممثلة مريم علي بدور "جليلة"، المرأة الممزقة بين عشقها للزير وصراعها مع قبيلتها واختياراتها المؤلمة حول مصير ابنها الذي نما يحمل ثقل الدم والثأر. تُضيء جليلة جوانب الحكاية الإنسانية للملحمة، وتحمل صوت الأمهات في مواجهة دورة العنف، مع رسالة تؤكد أن الفن قادر على إيقاف شلال الدم وتحويل الحكاية إلى دعوة للحياة والكرامة. وفي المقابل يقدّم إبراهيم سالم شخصية الراوي الذي يجمع الأزمنة ويحمل الذاكرة من شباب الزير حتى لحظة الفقد والاستعادة، مستعيناً بخبرات ممثلين كبار: سلوم حداد، عابد فهد، مريم علي، باسم ياخور، ليخلق تجربة تعليمية ثرية ويمنح العمل عمقاً إنسانياً وبصمة فنية أصيلة.

وتجسد الإماراتية أمل محمد دور الزهراء أخت الزير، مع تشديد على فخر الانطلاق من أبوظبي، واعتبار التجربة إضافة نوعية لمسيرة المسرح الخليجي وذاكرة الحكاية الشعبية. ويعلّق خالد شباط: تحويل النص من مسلسل إلى مسرحية مسؤولية ضخمة وثقيلة بالمشاعر والأحداث، فالمسرح يمنح للبطولة والمأساة حيزاً أكبر من الحياة ويطالب الممثل بإعادة خلق الشخصيات المتجذرة في وجدان الجمهور.