الرجبي النسائي الإماراتي: كسر القوالب..تحطيم الحواجز وبناء الأبطال

الموازنة بين الأمومة والدراسة والرغبي

في سن الثالثة والعشرين، عاشت زينب السويدي بالفعل عدة أدوار: طالبة طب، وأم جديدة، ولاعبة رغبي وطنية.

بدأت السويدي رحلتها في الرغبي في سن 17 عاماً كجزء من برنامج اكتشاف المواهب المدرسية. وقالت لصحيفة "الخليج تايمز": "اعتدت المشاركة في مسابقات القوة في المدرسة والتفوق في جميعها. واصلت تطوير نفسي حتى تم اختياري للعب الرغبي وتمثيل الإمارات. ومع ذلك، رفضت عائلتي الفكرة في البداية لأنهم اعتبروها رياضة عنيفة".

بدأت السويدي اللعب سراً حتى تم اختيارها للانضمام إلى فريق "المها" ولاحقاً لتمثيل الإمارات في تونس. في تلك المرحلة، اضطرت إلى إخبار عائلتها.

"كنت سعيدة جداً، أمسكت بيد والدتي وأخبرتها أنني كنت ألعب من وراء ظهرها وأحب أن أحظى بمباركتها. بعد ذلك، بدأوا يدعمونني".

السويدي ليست مجرد لاعبة رغبي؛ إنها أيضاً أم وطالبة طب في كليات التقنية العليا بالشارقة. تزوجت في سن 22، وحتى أثناء حملها، واصلت التدريب، وشاركت في فئات الأوزان الأخف، وشجعت زميلاتها في الفريق.

وقالت: "لعبت مباراتين في أسبوع واحد في بداية حملي دون أن أدرك ذلك. شعرت بالضعف، واكتشفت لاحقاً أنني حامل في شهرين".

حتى بعد علمها بالحمل، لم تتوقف السويدي عن حضور التدريبات. شاركت في كل حصة تدريبية، وشجعت زميلاتها في الفريق، ودعمتهن خلال المباريات. لم تأخذ سوى استراحة لمدة شهر واحد، وعادت للعب بعد 40 يوماً من الولادة.

لم يكن التوفيق بين الأمومة والدراسة والرغبي سهلاً، خاصة مع وجود ابنة تبلغ من العمر ستة أشهر. لكن دعم عائلتها يبقيها مستمرة. لدى السويدي أهداف واضحة وتصميم. وقالت: "حلمي هو الاستمرار في اللعب وتمثيل الإمارات بأفضل طريقة ممكنة، والموازنة بين حياتي المهنية والشخصية والرياضية. وآمل أيضاً أن أصبح ضابطة شرطة يوماً ما". لكن طموحها الأكبر هو أن تصبح حكماً للرغبي.