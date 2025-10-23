الدكتورعبدالسلام البلوشي: ريادة جراحة الأعصاب بين الخبرة والابتكار

في رحلة طبيّة استثنائية تجاوزت ربع قرن، نقش الدكتور عبدالسلام البلوشي اسمه كواحد من أبرز جراحي الأعصاب الإماراتيين الذين جمعت بين خبرة عالمية وشغف محلي عميق. من جامعة لويفيل الأمريكية إلى إجراء أول عملية جراحية روبوتية للعمود الفقري في الشرق الأوسط، شكلت مسيرته نموذجًا للتفاني والريادة والابتكار في مجال دقيق يتطلب مهارات عالية، صبرًا، وتواصلًا إنسانيًا راقٍ. في هذا الحوار، يكشف الدكتور البلوشي عن قصة اختياره لجراحة الأعصاب، تحديات مهنته، دروسه المستفادة، ورؤيته المستقبلية لتطوير الطب في الإمارات، مساهمًا برسالة لا تقل قيمة عن نجاحاته الطبية: الإيمان بأن الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون تخصصًا علميًا.

ما الذي دفعك لاختيار تخصص جراحة الأعصاب، رغم دقته وصعوبته، وما الذي أبقاك شغوفًا به ؟



اختارتني جراحة الأعصاب كرسالة لإحداث فرق ملموس في حياة الناس، فالدماغ هو محور الحياة، وإنقاذ وظائفه يغير حياة العائلات إلى الأبد. أعشق حل المشكلات، وكل حالة تمثل لغزًا يمزج بين العلم والفن. فرحة رؤية المريض يستعيد حركته أو كلامه تغذيني يوميًا، وأسعى للتميز والارتقاء بالشباب الإماراتي، مما يجعل شغفي لا ينطفئ. التطورات المستمرة تحفزني للمزيد من النمو والقيادة بتعاطف، ودمج التراث مع الابتكار لإحداث أثر دائم.