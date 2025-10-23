الدكتورعبدالسلام البلوشي: ريادة جراحة الأعصاب بين الخبرة والابتكار

في رحلة طبيّة استثنائية تجاوزت ربع قرن، نقش الدكتور عبدالسلام البلوشي اسمه كواحد من أبرز جراحي الأعصاب الإماراتيين الذين جمعت بين خبرة عالمية وشغف محلي عميق. من جامعة لويفيل الأمريكية إلى إجراء أول عملية جراحية روبوتية للعمود الفقري في الشرق الأوسط، شكلت مسيرته نموذجًا للتفاني والريادة والابتكار في مجال دقيق يتطلب مهارات عالية، صبرًا، وتواصلًا إنسانيًا راقٍ. في هذا الحوار، يكشف الدكتور البلوشي عن قصة اختياره لجراحة الأعصاب، تحديات مهنته، دروسه المستفادة، ورؤيته المستقبلية لتطوير الطب في الإمارات، مساهمًا برسالة لا تقل قيمة عن نجاحاته الطبية: الإيمان بأن الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون تخصصًا علميًا.
ما الذي دفعك لاختيار تخصص جراحة الأعصاب، رغم دقته وصعوبته، وما الذي أبقاك شغوفًا به ؟
اختارتني جراحة الأعصاب كرسالة لإحداث فرق ملموس في حياة الناس، فالدماغ هو محور الحياة، وإنقاذ وظائفه يغير حياة العائلات إلى الأبد. أعشق حل المشكلات، وكل حالة تمثل لغزًا يمزج بين العلم والفن. فرحة رؤية المريض يستعيد حركته أو كلامه تغذيني يوميًا، وأسعى للتميز والارتقاء بالشباب الإماراتي، مما يجعل شغفي لا ينطفئ. التطورات المستمرة تحفزني للمزيد من النمو والقيادة بتعاطف، ودمج التراث مع الابتكار لإحداث أثر دائم.
كيف كانت تجربتك في التدريب بالولايات المتحدة، وما أهم الدروس التي حملتها منها إلى مسيرتك في الإمارات؟
الولايات المتحدة وفرت لي تدريبًا مركزًا وعالي المستوى، مع إرشاد عالمي، وتقنيات متقدمة، وثقافة تقدر الأخلاقيات والعمل الجماعي والتعلم مدى الحياة. تعلمت التفكير الهادئ والحاسم تحت الضغط، وصقل مهاراتي التقنية، والتركيز على البحث والتعليم، وحصلت على شهادة البورد الأمريكي التي رسخت التزامي بالتميز. هذه التجربة مكنتني لتقديم رعاية وتعليم وابتكار عالي الجودة لدولة الإمارات، مع التركيز على توجيه الجراحين المحليين وتحسين نتائج المرضى.
عندما أجريت أول عملية جراحية روبوتية للعمود الفقري في المنطقة، كيف كان شعورك؟
كانت لحظة فخر ومسؤولية عظيمة، حيث شعرت بمزيج من الحماس، التركيز، والامتنان للفريق والمرضى. نجاح العملية عزز التزامي بتطوير التدريب والمواصلة في تقديم رعاية آمنة وعالمية المستوى. هذا الإنجاز ليس لي وحدي بل لكل شاب إماراتي يجرؤ على الطموح والتميز.
هل يمكن للتكنولوجيا أن تحل محل مهارة الجراح وخبرته الإنسانية، أم أنها أداة تعزز أداء الطبيب؟
التكنولوجيا، كالروبوتات، أدوات فعالة تعزز الدقة والقدرة على القيام بإجراءات متقدمة، لكنها لا تعوض الخبرة الإنسانية، التقدير، والتعاطف. أفضل النتائج تأتي من تمكين الجراح الماهر بأدوات دقيقة مع الحفاظ على السلامة والرعاية الرحيمة.
ما أكبر تحد واجهته، وكيف تغلبت عليه؟
أكبر التحديات كانت موازنة قرارات عالية المخاطر بمعلومات غير كاملة. اعتمدت على حل منهجي للمشكلات، آراء الخبراء، والتواصل الواضح مع المرضى. كما أن التكيف مع التطورات يتطلب التعلم المستمر، والقيادة تحت الضغط تعتمد على السلامة النفسية والحوار المفتوح. مواجهة القيود تتطلب قرارات أخلاقية وابتكار في تقديم الرعاية ضمن الإمكانات.
ما القيم أو المهارات التي تعتبرها جوهر نجاح تدريب الجراحين الإماراتيين؟
الأخلاقيات، التواصل الرحيم، التميز التقني، الحكم السريري، العمل الجماعي، السلامة النفسية، الابتكار المرتكز على السلامة، النزاهة، الكفاءة الثقافية، الإرشاد الفعّال، والمرونة مع التواضع.
كيف توازن بين الضغط النفسي في غرفة العمليات وصفاء الذهن؟
التحضير المنظم، قوائم المراجعة، التدريب على السيناريوهات، التواصل الموحد، التنظيم الذاتي والدعم، تقنيات التنفس، فترات الراحة الذهنية، وتعزيز السلامة النفسية للفريق. في أوقات التوتر، أبدأ بتأمل وصلاة، طالبًا الهداية والتواضع.
ما الذي تعلمته من المرضى؟
المرضى علمني أن العلم ليس كاملاً وأن كل إنسان فريد، وأن الإنصات هو المفتاح. تعلّمت الصبر، الامتنان، وقيمة الوقت مع الأحبة. القوة تكمن في الاعتراف بالخوف، طلب المساعدة، والتعاطف في كل قرار.
كيف ترى مستقبل الجراحة الروبوتية؟
تنمو بسرعة في الإمارات، وستصبح الخيار الأساسي للإجراءات الدقيقة، مع تأكيد أن الخبرة البشرية ستظل أساسية. سيستمر التدريب المحكم والإرشادات الأخلاقية لضمان نتائج أفضل مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية.
كيف تعرف النجاح بعد 25 عامًا؟
النجاح مزيج ابتكار وتواصل إنساني. الإنجازات الطبية الحقيقية تظهر في تحسين حياة المرضى، والشعور بأن الرعاية المتطورة والمعاملة الرحيمة تتكامل. النجاح هو رؤية المريض أقوى وأكثر ثقة، ودعوتي للجيل القادم هي السعي للتأثير الإيجابي عبر الإيثار والخدمة والالتزام.
الدكتور عبدالسلام البلوشي ليس فقط جراح أعصاب إماراتي محترف، بل نموذج للقيم الطبية والإنسانية، وهو يعكس في كل خطوة رحلة ملهمة تجمع بين العلم والفن، العقل والقلب، النقد الذاتي والابتكار، ليكون رمزًا للرؤية الحديثة للرعاية الطبية في الإمارات.