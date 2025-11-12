الجيل الجديد بالإمارات وقراءة العصر: الكتاب خطة عمل وحياة

في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه أنماط الحياة بوتيرة غير مسبوقة، يبرز سؤال وجودي يطرحه الجميع على طاولة النقاش الثقافي: هل ما زال الجيل الجديد يقرأ؟ وفي حال كانت الإجابة نعم، فما هو نوع المحتوى الذي يستثير شغفهم ويدفعهم للانقطاع عن الشاشات؟ بين الكتاب الورقي التقليدي والشاشة الإلكترونية اللامعة، وبين القصص الواقعية العميقة وكتب الخيال الجامح، تتنوع اهتمامات طلاب المدارس والجامعات اليوم. لكن ما يجمعهم هو بحثهم الشغوف عن معنى لحياتهم، وقدرتهم الفريدة على تحويل فعل القراءة إلى تجربة قريبة من واقعهم وطموحاتهم المهنية والشخصية.

هذا التحقيق يرصد أصواتاً مباشرة من قلب الجيل الجديد في الإمارات، إلى جانب آراء أكاديمية حول مستقبل العلاقة بين النشء والكلمة المطبوعة أو الرقمية.

الجيل الجديد: القراءة كـ "خطة عمل" للمستقبل

تكشف شهادات طلاب المدارس عن تحول في دوافع القراءة، حيث لم تعد مجرد ترفيه أو واجب مدرسي، بل أصبحت وسيلة استباقية للتخطيط للمسار المهني والشخصي:

سليمان علي (محب النجاح والإصرار): يرى سليمان في القراءة بوصلة نحو القمة: "أحب أقرأ كتباً عن النجاح وريادة الأعمال، خصوصاً السير الذاتية لأشخاص بدأوا من الصفر ووصلوا للقمّة. لما أقرأ عن تجاربهم، أحس إن كل واحد فينا يقدر يحقق طموحه لو عنده إصرار." يمارس سليمان القراءة كـ "جرعة يومية"، حيث يقرأ صفحات بسيطة قبل النوم، مؤكداً أنها "تعطيني طاقة وأفكاراً جديدة لليوم التالي. حتى في المدرسة، أحاول أربط دروس القيادة والمستقبل بما قرأته."