"إيمان الهاشمي" ألحاني أسئلة وجودية والبيانو لغتي

بين رهافة الريشة، وبلاغة الكلمة، وهيبة الأوركسترا، تقف الدكتورة إيمان الهاشمي كظاهرة إبداعية إماراتية لا تعترف بالحدود بين الفنون، فهي أول ملحنة إماراتية صاغت من الصمت نغمات، ومن الهوية رسالة عالمية. في هذا الحوار مع الخليج تايمز نُبحر في أعماق شخصية ترى في 'النوتة' سؤالاً فلسفياً، وفي 'الألحان' أطفالاً يحملون ملامح الأرض وتفاصيل الروح. هي المبدعة التي لم تنتظر إذناً من أحد لتعزف حلمها، فأوصلت صدى أوتارها من قلب الإمارات إلى آفاق المستحيل.