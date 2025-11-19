أول ميكانيكية إماراتية تكسر الحواجز وتفتح كراجها الخاص

"أخبرته أن المرأة هي أم، وأخت، وعمة، وابنة، ويجب عدم التقليل من شأن قدراتها. أعطيت فريقي التعليمات، وقاموا بالعمل. قلت له أن يعود إذا تعطلت السيارة مرة أخرى. وحتى هذا اليوم، لم يعد".