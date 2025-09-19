أول امرأة إماراتية تقود دراجة نارية بمفردها في منتدى الشارقة لرواية القصص

يضم برنامج هذا العام باقةً واسعةً من المحاضرات والندوات والجلسات والمعارض، يقدمها 45 باحثًا وخبيرًا. كما صُممت أكثر من 40 ورشة عمل للأطفال والكبار، إلى جانب أكثر من 30 إصدارًا جديدًا للكتب، بما في ذلك سلسلة خاصة تُعنى بإحياء نصوص الرحالة العرب.