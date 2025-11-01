أمل الهاشمي.. الكتابة ليست حروفاً تُكتب بل حياة تُعاش ووعي يُبنى

تُعد أمل الهاشمي نموذجًا للمحترفة التي انتقلت بشغفها من قاعات الأخبار إلى فضاءات التدريب الإبداعي، مؤمنة بأن الكلمة ليست مجرد أداة للتعبير، بل قوة للشفاء والوعي والنمو الإنساني. في هذا الحوار مع "خليج تايمز"، تفتح الهاشمي صفحات تجربتها الغنية، متحدثة عن مسيرتها المهنية، ورسالة مشروعها "مجتمع كتابة"، ورؤيتها لمستقبل الكاتب في ظل تسارع العصر.

البداية ومدرسة الحياة الصحفية

تسترجع الهاشمي بدايتها في عالم الصحافة، مؤكدة أنها لم تنبع فقط من مهنة، بل من شغف حقيقي بالكلمة بدأ معها منذ المرحلة الإعدادية، ورغبة صادقة في فهم الناس والحياة من خلال الحكايات. تصف تلك المرحلة بأنها كانت "مدرسة للحياة"، حيث اكتسبت مهارات جوهرية مثل الدقة في المعلومة، والصدق في التعبير، واحترام التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في أي نص.

وتقول: "تعلّمت كيف أوازن بين سرعة الحدث وعمق الفكرة، وبين المهنية والإنسانية في آنٍ واحد. ومع مرور الوقت، شعرت أن الصحافة هي بوابة لعوالم أوسع، مما دفعني للانتقال بخبرتي إلى مجالات كتابة الأفلام والتعليق الصوتي، ثم إلى البحث والتطوير في المشاريع الوثائقية، وأرى أن هذه التجارب فتحت أمامي فضاءات جديدة للسرد، جعلتني أرى الكلمة كصورة وصوت وإحساس، لا كحروف جامدة.