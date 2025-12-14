"ألفة" مبادرة إماراتية تعيد للمرأة معنى التواصل والدفء الإنساني

تضيف نوف، الشرارة الأولى كانت أمي، ونساء كثيرات مثلها، اللواتي كنّ أعمدة صمت وعطاء، عندما يكبر الأبناء قد تشعر المرأة بفراغ أو وحدة، وجاءت "ألفة" لتكون المكان الذي تُعيد فيه بناء أهدافها، لتشارك مواهبها وأفكارها، أما دافعي الشخصي فهو نابع من رغبتي في رؤية جميع النساء قويات وناجحات، فأنا أتذكر عبارة وجهتها طبيبة لأمي ذات مرة عندما كانت تقدمنا على نفسها في الفحص: "الأم هي الشجرة اللي تظلل أولادها، إذا أنتِ أهملتي نفسك بتطيح أوراقك"، هذه الجملة جعلتني أرى الأهمية القصوى لصحة المرأة النفسية والجسدية، وتأثيرها على الأسرة والمجتمع. "ألفة" محاولة مستمرة لنُذكّر أنفسنا بأن وجودنا معًا يصنع فرقًا، وأن القرب الصادق قادر دائمًا على الشفاء.