أصحاب الهمم.. رسالة أمل تصدح بالحياة في"الشارقة للكتاب"

في أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب﻿، تنطلق قصص مُلهمة تضيء زوايا الثقافة بالإصرار والإبداع، حيث يكتب أصحاب الهمم رسالة أمل تصدح بالحياة وسط صفحات الكتب التي تجاوزت حدود الحروف لتصبح جسراً يحمل أصواتهم للعالم. من رحلات التحدي والنجاح التي تحولت فيها المشاعر والألم إلى كلمات تلامس القلوب، يبرز اثنان من الكتّاب الإماراتيين من أصحاب الهمم الذين جعلوا من الكتابة رسالة للحياة وشغفاً للروح.

رحلة العلاج إلى صفحات الأمل

تقول الكاتبة الشابة الإماراتية روضة المري إن شغفها بالكتابة بدأ من بيتها، ومن والدتها التي غرست فيها حب الحرف والمعرفة منذ الطفولة، مؤكدة: "الوالدة حببتني في هالمجال. كانت تكتب من بداياتها، وعلّمتني كيف أتعلق بالكلمة والكتاب."

كانت البذرة الأولى في رحلتها عندما طُلِب منها في المدرسة أن تكتب قصة قصيرة. اختارت أن تكتب عن جريمة غامضة في الجامعة، بأسلوب ناضج فاجأ معلمتها التي قالت لها بدهشة: "أنت صغيرة، كيف تكتبين بهذا الأسلوب الجميل؟" ومن هنا، بدأت رحلتها.

تحكي روضة أنها كانت حينها في الصف السادس، في فترة علاج طويلة في الولايات المتحدة، حيث وجدت في الكتابة ملجأ وصديقاً. كانت وحيدة في المصحة، لكنها لم تكن تشعر بالفراغ لأن الورق كان وطنها الصغير. تقول: "كنت في رحلة علاج في أمريكا، وعندي فراغ كبير. فصرت أكتب عن حياتي، عن التحديات، عن الناس اللي قابلتهم، ومنهم الشيخ محمد بن راشد [حفظه الله]." ومع الوقت صارت القصة أكبر، حتى ختمتها بلحظة تكريم الشيخ محمد بن زايد لها بسبب نسبتها العالية في الثانوية.

من هنا وُلد كتابها الأول «نور يسطع بالأمل»، الذي تناول قصتها مع التحدي والنجاح والإصرار، موجهاً رسالة مفادها أن "كل ظلمة يضيئها الأمل."

أما كتابها الثاني «أوتار قلب تعزف ألحان الحنين»، فجاء مختلفاً وأقرب إلى الذات والوجدان، حيث كتبت فيه خواطر قصيرة تعبّر عن مشاعر ومواقف مرّت بها في حياتها، وقالت عنه: "كل كلمة كتبتها كانت من القلب، من مواقف أثّرت فيني، فقد، شوق، تذكّر، أو حتى ابتسامة."

وترى روضة أن الكتابة بالنسبة لها ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل علاج روحي وتفريغ نفسي: "أنا يوم أكتب أفرّغ اللي بداخلي. الكتاب يختارك، إذا لمسك من الداخل، يقول لك خذني." وتؤكد أن جمهورها ليس فئة عمرية محددة، بل كل من يبحث عن رسالة أو أمل في الحياة، لأن "كل إنسان مرّ بتحدي، راح يلاقي نفسه في كتاباتي."