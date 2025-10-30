أريج الحمادي: قصة شغف وأمل ونجاح في ملاعب الإمارات

تُعتبر أريج أحمد محمد سالم الحمادي، المولودة في دبي عام 1986، مثالاً حياً للمرأة الإماراتية الطموحة التي كسرت الحواجز وحققت إنجازات بارزة في عالم كرة القدم النسائية. في زمن تتسع فيه أحلام المرأة لتشمل جميع المجالات، تبرز أريج كالوجه الرياضي الملهم الذي لا يكتفي بنجاحه على أرض الملعب فقط، بل يحوّل شغفه إلى رسالة تحفيزية لكل فتاة تطمح لصنع مستقبلها بيدها.

البدايات

منذ طفولتها، كانت أريج نابضة بالحياة تعشق الحركة والإبداع. كرة القدم كانت جزءاً لا يتجزأ من عالمها، لكنها لم تقتصر على ذلك، فهي مصممة ومبدعة تعتقد بأن الرياضة والفن معاً قادران على صنع التغيير. بدأت عشقها للكرة في سن العاشرة عبر متابعة المباريات واللعب مع أفراد العائلة، مع تخيّل المشاركة في البطولات العالمية. دعم زوجها كان دافعاً قوياً ومسانداً في مسيرتها.