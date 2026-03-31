أحمد اليافعي: الرياضة مدرسة حياة.. والإبداع والانضباط وجهان لعملة واحدة

في دولة الامارات لا تعد الرياضة مجرد نشاط بدني بل مشروعًا متكاملًا لصناعة الإنسان وبناء المجتمعات وهنا تبرز اكاديمية "PTF Sports" كنموذج مختلف في عالم الألعاب القتالية كنموذج لا ينظر إلى الفوز باعتباره الغاية النهائية، بل كنتيجة طبيعية لمسار طويل من الانضباط، القيم، والعمل المنهجي ضمن تطلعات الدولة الحثيثة لتطوير ودعم الألعاب القتالية "الجوجيتسو" بشكل خاص و الرياضيه بشكل عام.

أحمد عمر اليافعي هو مؤسس ومدير أكاديمية PTF الرياضية، ومدرب جوجيتسو يحمل الحزام الأسود، وصاحب رؤية غنيه في صناعة الأبطال وبناء الإنسان قبل الميدالية. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 12 سنة في رياضة الجوجيتسو، لم تتوقف عند حدود المنافسة بل امتدت إلى التدريب، التوجيه وبناء الأجيال انطلاقًا من إيمانه بأن الرياضة مدرسة حياة تُشكّل العقل قبل الجسد.

ومن هذا المنطلق، أسس في عام 2025 أكاديمية PTF الرياضية برؤية إماراتية خالصة تهدف إلى إنشاء منظومة احترافية في الألعاب القتالية تُدار بكفاءات وطنية، وتنافس بمعايير عالمية، دون التخلي عن الهوية والقيم. ويؤمن المدرب ومؤسس الاكاديمية بأن الإبداع والانضباط وجهان لعملة واحدة فقد عمله الفن المرونة، والرياضة علمته الالتزام، وهذا التوازن ينعكس على أسلوبه في التدريب وبناء اللاعبين.