أحمد اليافعي: الرياضة مدرسة حياة.. والإبداع والانضباط وجهان لعملة واحدة

في دولة الامارات لا تعد الرياضة مجرد نشاط بدني بل مشروعًا متكاملًا لصناعة الإنسان وبناء المجتمعات وهنا تبرز اكاديمية "PTF Sports" كنموذج مختلف في عالم الألعاب القتالية كنموذج لا ينظر إلى الفوز باعتباره الغاية النهائية، بل كنتيجة طبيعية لمسار طويل من الانضباط، القيم، والعمل المنهجي ضمن تطلعات الدولة الحثيثة لتطوير ودعم الألعاب القتالية "الجوجيتسو" بشكل خاص و الرياضيه بشكل عام.
أحمد عمر اليافعي هو مؤسس ومدير أكاديمية PTF الرياضية، ومدرب جوجيتسو يحمل الحزام الأسود، وصاحب رؤية غنيه في صناعة الأبطال وبناء الإنسان قبل الميدالية. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 12 سنة في رياضة الجوجيتسو، لم تتوقف عند حدود المنافسة بل امتدت إلى التدريب، التوجيه وبناء الأجيال انطلاقًا من إيمانه بأن الرياضة مدرسة حياة تُشكّل العقل قبل الجسد.
ومن هذا المنطلق، أسس في عام 2025 أكاديمية PTF الرياضية برؤية إماراتية خالصة تهدف إلى إنشاء منظومة احترافية في الألعاب القتالية تُدار بكفاءات وطنية، وتنافس بمعايير عالمية، دون التخلي عن الهوية والقيم. ويؤمن المدرب ومؤسس الاكاديمية بأن الإبداع والانضباط وجهان لعملة واحدة فقد عمله الفن المرونة، والرياضة علمته الالتزام، وهذا التوازن ينعكس على أسلوبه في التدريب وبناء اللاعبين.
من القناعة إلى التأسيس كيف بدأت فكرة PTF
يوضح أحمد عمر أن فكرة الأكاديمية لم تولد من رغبة في التوسع أو الاستثمار الرياضي فقط، بل من قناعة عميقة بأن الرياضات القتالية غالبًا ما يُساء فهمها ، يقول : "الرياضات القتالية لا تُختزل في الضرب أو الفوز، بل في الانضباط وبناء الشخصية. عندما أسسنا الأكاديمية في 2025، لم نكن نبحث عن افتتاح صالة تدريب جديدة، بل عن بناء منظومة احترافية حقيقية تُخرج مقاتلين قادرين على النجاح داخل الحلبة وخارجها، وتمنحهم أدوات التعامل مع التحديات الحياتية بثقة واتزان”.
ويحمل اسم PTF دلالة تعكس فلسفة الأكاديمية، فهو اختصار لـ Performance Trained Fighters، أي صناعة مقاتلين مدربين على الأداء، لا على الحضور فقط.
يوضح أحمد: “نحن نؤمن بأن الأداء لا يظهر فقط أثناء المنافسة، بل في أسلوب الحياة اليومي، الالتزام، احترام الذات والآخرين، وتحمل المسؤولية. لذلك، كل برامجنا التدريبية مبنية على تطوير اللاعب بدنيًا، ذهنيًا، وسلوكيًا، لأن البطولة الحقيقية تبدأ من الداخل”.
الإنسان قبل البطل كمنهج لا شعار وبنتائج قياسيه
يؤمن الكابتن أحمد عمر أن بناء الإنسان يسبق صناعة البطل، وهو مبدأ تطبيقي داخل الأكاديمية لا مجرد شعار فالهدف ليس فقط الفوز بالميداليات، بل صناعة أبطال يحملون هوية ورسالة بغرس القيم الأخلاقية والرياضية و تعليم اللاعبين كيفية إدارة الضغط، احترام المنافس، والعمل بروح الفريق فالنتيجة المرجوة هو بناء لاعب قوي بدنيًا ومتزنًا نفسيًا قادرًا على اتخاذ قرارات صحيحة في أصعب اللحظات. وعلى الرغم من حداثة تأسيس الأكاديمية، إلا أنها استطاعت تحقيق أرقام لافتة خلال فترة زمنية قصيرة.
يشرح أحمد ذلك بقوله: “خلال أقل من عام، أعددنا أكثر من 80 لاعبًا ولاعبة ضمن برامج مختلفة، وشاركنا في بطولات محلية وإقليمية متعددة، وحققنا أكثر من 35 ميدالية متنوعة. هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة نظام تدريبي احترافي قائم على التخطيط، المتابعة، وتحليل الأداء، لا على الحضور أو المشاركة فقط”.
إدارة إماراتية والاحتراف يبدأ من الكواليس
ما يميز الاكاديمية هو ما يحدث خلف الكواليس بقدر ما يظهر على منصات التتويج من العمل الدؤوب وادارة استراتيجه متقنه ، يقول احمد “ الأكاديمية تُدار بالكامل بكفاءات إماراتية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان. نحن نعمل وفق استراتيجية طويلة المدى تشمل اختيار البطولات، متابعة أداء كل لاعب، تحليل النتائج، وتطوير البرامج التدريبية باستمرار. الاحتراف الحقيقي يبدأ من الإدارة قبل أن يظهر في الحلبة” ويضيف “ يعتمد نجاح الأكاديمية أيضًا على طاقم تدريبي يمتلك خبرة ميدانية حقيقية فمدربونا أصحاب إنجازات شخصية في البطولات، خاضوا المنافسات ووقفوا على منصات التتويج، وهذا يمنحهم القدرة على نقل الخبرة الواقعية للاعبين. المدرب في PTF ليس ناقلًا للمعلومة فقط، بل نموذج يُحتذى به في الانضباط، السلوك الرياضي، وإدارة المنافسة تحت الضغط».
و حصلت الأكاديمية على اعتمادات رسمية من اتحادات كبرى شكّل محطة مهمة في مسيرتها حيث تعكس هذه الاعتمادات التزام الاكاديمية بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة دوليًا، وتعزز الثقة والمصداقية كما أنها تفتح أمام لاعبينا مسارات تنافسية واضحة، وتسهم في تحمل مسؤولية الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحتراف.
ينظر أحمد عمر إلى مشروعه أنه مستدام، لا كنجاح مؤقت، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستركّز على توسيع قاعدة المواهب وصناعة جيل جديد من المقاتلين بعقلية احترافية.ويختتم الحوار بقوله: "في PTF لا نصنع مقاتلين للحلبة فقط، بل نبني شخصيات منضبطة قادرة على النجاح في كل مجالات الحياة. في عالم الألعاب القتالية، القوة الحقيقية لا تكمن في الضربة الأقوى، بل في المنظومة الأذكى».