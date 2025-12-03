أجنحة الصقر تحلق فوق التاريخ: رحلة إلى 80 قرناً من الإمارات في متحف زايد الوطني

يفتح المتحف الوطني الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة أبوابه للجمهور اليوم، مُقدماً صالات عرض غامرة وأرشيفاً للذاكرة المجتمعية، تعرض قطعاً أثرية تمتد من قارب شحن أعيد بناؤه من العصر البرونزي، وصولاً إلى قبر لامرأة عاشت قبل 8,000 عام.

أجرت صحيفة "الخليج تايمز" جولة استعراضية للمتحف.

أول ما يراه الزوار هو قارب ضخم من البيتومين الأسود يبلغ طوله 18 متراً، تم خياطته دون استخدام مسمار واحد، وأُعيد بناؤه وفقاً لوصفة ميزوبوتامية عمرها 4,000 عام.

يجثم القارب في الردهة كعملاق جانح، وشراعه المصنوع من شعر الماعز معلق في الهواء. وقد أبحر منظمو المتحف بنفس هذا القارب المُعاد بناؤه عبر الخليج العربي لمدة يومين لاختبار قدرته. وقال أحد أفراد الطاقم: "وصلنا إلى خمس عقد... كان الأمر مذهلاً".

تعرض قاعة أخرى قبر امرأة مراوح التي عاشت قبل 8,000 عام وسيفاً من العصر البرونزي اكتُشف قبل 18 شهراً فقط في مدينة العين.

قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي، إن قبر المرأة الذي اكتُشف في جزيرة مراوح، كشف عن شخصية "كانت تحظى بتقدير كبير جداً"، حيث دُفنت مع قلادة من أسنان أسماك القرش، وريش، وآثار صبغة يُعتقد أنها حناء قديمة. وأوضح قائلاً: "وجدنا داخل هذا القبر الحجري الجميل اكتشافاً مدهشاً... قد تكون كانت رئيسة للقبيلة".

لا يقل سيف العصر البرونزي الجديد، الذي يُعرض لأول مرة، إثارة. قال المبارك عن المقابر التي تم التنقيب عنها والتي أسفرت عن هذا الاكتشاف: "أدركنا أن العديد منهم كانوا يحملون أسلحة معهم، لذلك دُفنوا بأسلحتهم".

تتخلل هذه الاكتشافات العديد من صالات العرض الغامرة، بما في ذلك عرض فني يتكون من منحوتات زجاجية معلقة تُمثل تكوين الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مجموعات حية من النحاس المؤكسد طبيعياً من جبال الحجر – بألوان سماوية وخضراء وذهبية تحت أضواء المعرض.

أوضح أحد القَيّمين الفنيين بينما كنا نتفحص الأحجار عن كثب: "هذه هي الطريقة التي تراها بها في الطبيعة".

وبالقرب من ذلك، يستخدم تركيب فني آخر من الزجاج المنفوخ لإظهار كيف استخرجت المجتمعات القديمة المياه العذبة من الآبار الساحلية الضحلة، وهي تقنية استمرت لآلاف السنين.

متحف وطني بُني على الذاكرة المجتمعية، وليس مجرد قطع أثرية

أكد المبارك أن المتحف، إلى جانب القطع الأثرية، بُني على قصص الناس بقدر ما بُني على الاكتشافات الأثرية. وأشار إلى أن "الكثير من تاريخنا الحديث... تم تناقله من خلال الحوار الشفهي بين العائلات".

أنشأ المتحف ما أسماه "القبو" (vault)، حيث يمكن للزوار المساهمة بالذكريات والوثائق وتواريخ العائلات. "سيأتي الناس إلى هذا المتحف ويقولون 'لدي قصة لأرويها'... سنقوم بأرشفتها... وستكون جزءاً من السرد المتحفي."

ينعكس هذا التركيز على التراث غير المادي في العديد من صالات العرض. في قاعة "بدايتنا"، يمر القَيّمون بالزوار عبر الحياة المبكرة للشيخ زايد تحت هيكل فني يُعيد إنشاء شجرة الغاف. وتحته منطقة جلوس على طراز "المجلس" أُطلق عليها اسم "مقعد التعلم". أوضح الدليل: "المجلس ليس مجرد موقع مادي... إنه يتعلق بالجلوس مع الناس والاستماع والنقاش والتوصل إلى توافق في الآراء".