أبوظبي تمهد الطريق لألعاب الماسترز 2026: رياضة مدى الحياة بروح عالمية

في خطوة استباقية تعكس طموحها المتواصل لترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية، بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي التحضير لـ "ألعاب الماسترز 2026"، التي تُعد أكبر وأشمل فعالية دولية متعددة الرياضات تُنظّم في منطقة الشرق الأوسط حتى اليوم. الحدث المرتقب، والذي سيقام في الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، يتجاوز البُعد التنافسي التقليدي ليصبح منصة عالمية لترويج مفهوم "الرياضة مدى الحياة"، وتعزيز الاندماج المجتمعي عبر الرياضة.

ألعاب الماسترز 2026: رؤية عالمية ببعد إنساني

وتمثل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 نموذجًا ملهمًا لما يمكن أن تكون عليه الرياضة من قوة مجتمعية وصحية، تجمع الناس على اختلاف أعمارهم وخبراتهم في إطار من الشغف، الوحدة، والتحدي، مما يرسخ مكانة أبوظبي كمدينة للرياضة والحيوية مدى الحياة.

وتُمثل نقلة نوعية في المشهد الرياضي الإقليمي، حيث من المقرر أن تجمع أكثر من 25 ألف رياضي من جميع أنحاء العالم. هذه الألعاب تفتح أبواب المشاركة واسعة أمام فئات عمرية غالباً ما تكون مغيبة عن الأضواء؛ إذ تتيح التنافس للرياضيين ممن تجاوزوا سن الـ 30 عاماً (و25 عاماً في بعض الرياضات مثل السباحة)، بغضّ النظر عن مستوى المهارة أو الخبرة.

من خلال استضافة أكثر من 37 رياضة على مدى 10 أيام، تسعى أبوظبي لتسليط الضوء على الأهمية الحيوية للنشاط البدني كوسيلة لبناء جسور التواصل بين الثقافات، وتحفيز المشاركة المجتمعية في جميع مراحل العمر، مما يعزز من جودة الحياة والصحة النفسية والجسدية على المدى الطويل. كما يمثل هذا الحدث فرصة فريدة لدعم السياحة الرياضية وتقديم نموذج إماراتي ملهم في تنظيم الفعاليات الكبرى ذات التأثير المجتمعي المستدام.

سباق شاطئ المغيرة: إشارة انطلاق الموسم الجديد

استعداداً لانطلاق الألعاب في فبراير 2026، أقام مجلس أبوظبي الرياضي سباقاً تمهيدياً بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين على شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ، ليُشكل أول سباق خارجي للجري هذا الموسم. السباق، الذي أتاح للمشاركين اختيار المسافة التي تناسبهم (1 كم، 3 كم، أو 5 كم)، لم يقتصر على كونه مجرد منافسة للجري، بل هدف إلى تعزيز أسلوب حياة صحي والتحضير الفعلي لـ ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026.