طوارىء
نقل آسيوي جواً إلى مستشفى القاسمي بعد حادث مروري
بعد الحادث، تلقى الضحية الإسعافات الأولية على الفور في مكان الحادث.
أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إنقاذ وافد يبلغ من العمر 29 عاماً، تعرض لإصابات بالغة إثر اصطدام حافلة صغيرة به في منطقة الصجعة بالشارقة.
وعقب الحادث، تلقى المقيم الآسيوي الإسعافات الأولية في مكان الحادث، قبل أن يتم نقله جوا إلى مستشفى القاسمي لاستكمال العلاج، مما ضمن التدخل الطبي في الوقت المناسب الذي لعب دورا حاسما في إنقاذ حياته.
وجاءت حالة الطوارئ بناءً على طلب من الإسعاف الوطني، وتم التنسيق على الفور من خلال إدارة الإسناد الأمني بغرفة عمليات وزارة الداخلية.
شاهد الفيديو هنا كما نشرته وزارة الداخلية: