نقل آسيوي جواً إلى مستشفى القاسمي بعد حادث مروري

وعقب الحادث، تلقى المقيم الآسيوي الإسعافات الأولية في مكان الحادث، قبل أن يتم نقله جوا إلى مستشفى القاسمي لاستكمال العلاج، مما ضمن التدخل الطبي في الوقت المناسب الذي لعب دورا حاسما في إنقاذ حياته.