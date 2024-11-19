دبي: سقوط مركبة في البحر بسبب إهمال السائق

وأوضح العقيد علي عبدالله القصيب النقبي نائب مدير مركز شرطة الموانئ أن سائق المركبة خرج للتحدث مع أصدقائه دون اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، ما أدى إلى تحرك المركبة وسقوطها من على الرصيف، مشيراً إلى أن السائق لم يضبط ناقل الحركة إلى وضعية الوقوف (P) ولم يستخدم مكابح اليد بشكل صحيح لتأمين المركبة.