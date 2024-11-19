دبي: سقوط مركبة في البحر بسبب إهمال السائق
انتشل غواصو إدارة الإنقاذ البحري في مركز شرطة موانئ دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مركبة بضائع سقطت من رصيف الميناء في منطقة الحمرية، بسبب عدم التزام سائقها بإجراءات السلامة المناسبة عند ركن المركبة.
وأوضح العقيد علي عبدالله القصيب النقبي نائب مدير مركز شرطة الموانئ أن سائق المركبة خرج للتحدث مع أصدقائه دون اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، ما أدى إلى تحرك المركبة وسقوطها من على الرصيف، مشيراً إلى أن السائق لم يضبط ناقل الحركة إلى وضعية الوقوف (P) ولم يستخدم مكابح اليد بشكل صحيح لتأمين المركبة.
سقطت سيارة كانت تحمل البطيخ في البحر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأوضح النقبي أن دوريات الإنقاذ البحري مدعومة بدوريات الأمن البحري وفريق من الوحدة البحرية المحلية استجابت للحادث على الفور.
وأضاف أن "الغواصين نزلوا إلى قاع البحر وقاموا بربط المركبة بالحبال المتصلة برافعة تابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونجحوا في رفعها إلى الرصيف".
وحث النقبي السائقين على اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة عند ركن مركباتهم والتأكد من تأمينها بشكل كامل قبل الخروج منها، كما أكد على أهمية فحص الحالة الميكانيكية للمركبات، وتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام التام بقوانين وأنظمة المرور.
ودعا الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة التابع لإدارة العمليات العامة على الرقم 999 في حالات الطوارئ أو مركز الاتصال 901 في الحالات غير الطارئة، كما نصح مستخدمي المراكب البحرية بالاستفادة من خدمة "أبحر بسلامة" التي تسهل الإبلاغ عن الحوادث وتحديد مواقعها، متمنياً للجميع السلامة والأمان.