إخلاء السكان وإغلاق شارع قرب مول الإمارات بسبب حريق البرشاء
تمكنت فرق الإطفاء في دبي من السيطرة على حريق اندلع في مبنى بالقرب من مول الإمارات في دبي، مساء الأحد.
وفي بيان لصحيفة الخليج تايمز ، ذكرت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن الحادث وقع في تمام الساعة 10.33 مساءً، وعلى الفور تم إرسال مركز إطفاء البرشاء كأول المستجيبين والجهات المختصة.
وبعد خمس دقائق، أي في تمام الساعة 10:38 مساءً، وصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، ووجدوا أن الحادث وقع في الواجهة الأمامية للمبنى المكون من ثمانية طوابق. وبحلول الساعة 11:05 مساءً، تمت السيطرة على الحريق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ودخل الحريق مرحلة التبريد في تمام الساعة 11:48 مساءً.
ولم يكشف الدفاع المدني عن أسباب الحريق.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع النيران في مبنى بمنطقة البرشاء.
وعندما زارت صحيفة خليج تايمز الموقع يوم الاثنين، كانت واجهة المبنى مغطاة بالسخام الأسود. وظلت المتاجر الواقعة في الطابق الأرضي مغلقة.
وردًا على الحادث، قامت السلطات بتطويق الشارع أمام المبنى لضمان السلامة العامة وتسهيل عمليات الطوارئ.
ويبقى مسار واحد فقط مفتوحا للسماح بمرور المركبات.
وأفاد شهود عيان أن السلطات أخلت المبنى فور وصولها إلى الموقع، وبدأت على إثر ذلك عمليات مكافحة الحريق.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على موقع إنستغرام أفراد الطوارئ في الموقع وهم يكافحون الحريق.