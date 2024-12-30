إخلاء السكان وإغلاق شارع قرب مول الإمارات بسبب حريق البرشاء

وبعد خمس دقائق، أي في تمام الساعة 10:38 مساءً، وصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، ووجدوا أن الحادث وقع في الواجهة الأمامية للمبنى المكون من ثمانية طوابق. وبحلول الساعة 11:05 مساءً، تمت السيطرة على الحريق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ودخل الحريق مرحلة التبريد في تمام الساعة 11:48 مساءً.