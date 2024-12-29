تحطم طائرة شراعية في رأس الخيمة يودي بحياة طبيب هندي والكابتن الباكستانية

وقال ماجد "في البداية، قيل لنا إن الطائرة الشراعية فقدت الاتصال اللاسلكي، ثم علمنا لاحقًا أنها هبطت اضطراريًا وأن ركابها نُقلوا إلى المستشفى. وعندما وصلنا إلى المستشفى، قيل لنا إن كلاهما مصاب بجروح خطيرة ويخضعان لجهود الإنعاش. توفي سليمان قبل أن نتمكن من رؤيته، وتم تسجيل وقت وفاته بعد الساعة 4.30 مساءً".