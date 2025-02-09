برج المارينا في دبي يشهد حريقاً للمرة الثالثة وإخلاء السكان

وقد أبلغ المستأجرون في الماضي عن اكتظاظ الشقق في المبنى، واختار البعض الانتقال نتيجة لذلك. يتذكر "ساشين سمير"، الذي يعيش الآن في مبنى JBR، وقته هناك: "لقد عشت في الطابق الأربعين في عام 2017 عندما وصلت لأول مرة إلى دبي. في ذلك الوقت، كنت منبهرًا جدًا بالعيش في مثل هذا المبنى الشاهق لدرجة أنني لم أفكر كثيرًا في تدابير السلامة أو مخارج الحرائق.