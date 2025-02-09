برج المارينا في دبي يشهد حريقاً للمرة الثالثة وإخلاء السكان
تم إخلاء مبنى سكني في دبي بعد اندلاع حريق مساء السبت، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث تمكنت السلطات من السيطرة على الحريق.
وهذا هو ثالث حريق كبير يقع في البرج المكون من 81 طابقا في منطقة مرسى دبي.
وسلطت تقارير شهود العيان ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على مدى كثافة الدخان الذي اجتاح بهو المبنى أمس، مع إطلاق صفارات الإنذار تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة إخلاء المبنى. وذكرت التقارير أن بعض السكان هرعوا إلى أسفل عدة طوابق بحثًا عن الأمان.
وأفاد شهود عيان لصحيفة الخليج تايمز أن الحريق تم إخماده بسرعة، وقامت فرق الدفاع المدني، إلى جانب الشرطة، بتطويق المنطقة. وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق الطريق أمام المبنى، مع وجود العديد من سيارات الشرطة والإطفاء في الموقع. وتضم المنطقة المزدحمة منافذ بيع بالتجزئة وفنادق ومطاعم ومباني سكنية.
وشاركت المغتربة الفلبينية "هيسيل"، التي تعمل في سوبر ماركت بالقرب من المبنى، تجربتها: "حدث هذا حوالي الساعة 10 مساءً الليلة الماضية في برج شاهق على بعد بضعة مبانٍ من متجرنا. لقد رأيت الشرطة متمركزة هنا لساعات، وكانت المنطقة محظورة على الجميع. لم نسمع عن أي ضحايا، وبدا الأمر وكأن الأمور أصبحت تحت السيطرة في النهاية. لكننا لا نعرف سبب الحريق.
"لقد فوجئنا بالضجة التي أحدثها هذا الأمر ورأينا العديد من سيارات الشرطة. عادة ما يكون يوم السبت مزدحمًا بالعديد من طلبات التوصيل، لذا فنحن غالبًا ما نكون على أهبة الاستعداد. لم أتمكن من الاقتراب لأن هذا الجانب محظور".
وقال بعض السكان إن عددا قليلا من رجال الشرطة ما زالوا في الموقع، لتقييم الوضع وحث الجمهور على تجنب التجمع في المنطقة.
ولجأ مستخدمو الإنترنت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجاربهم. ونشرت "لوريزا إلياني"، المقيمة في برج سلافة، مقطع فيديو على تيك توك، قائلة: "الساعة الآن 11.51 مساءً، ولا يمكننا العودة إلى المبنى. لقد ركضت 46 طابقًا، وساقاي ترتعشان. أتجول في المبنى لأنه لا يُسمح لنا بالعودة حتى نحصل على تصريح من السلطات".
شارك أحد مستخدمي موقع"ريديت" Reddit تجربته. "كنا نشم رائحة الدخان من الطابق الثالث عشر أثناء نزولنا. وحوالي منتصف الليل، أخبرتنا الشرطة أن الدخان ملأ الممرات في الطوابق العليا، لذا لم يتمكنوا من السماح لنا بالعودة".
وقال مستخدم آخر على موقع Reddit إن الجميع سُمح لهم بالعودة إلى شققهم بحلول الساعة الثانية صباحًا. وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع الدفاع المدني في دبي للحصول على بيان.
وقد أبلغ المستأجرون في الماضي عن اكتظاظ الشقق في المبنى، واختار البعض الانتقال نتيجة لذلك. يتذكر "ساشين سمير"، الذي يعيش الآن في مبنى JBR، وقته هناك: "لقد عشت في الطابق الأربعين في عام 2017 عندما وصلت لأول مرة إلى دبي. في ذلك الوقت، كنت منبهرًا جدًا بالعيش في مثل هذا المبنى الشاهق لدرجة أنني لم أفكر كثيرًا في تدابير السلامة أو مخارج الحرائق.
"أعلم يقيناً أن العديد من هذه الأبراج تؤجر الشقق كمساحات للنوم. والحد الأدنى للمساحة المخصصة للإشغال، وفقاً لقواعد البناء في بلدية دبي، هو 5 أمتار مربعة للفرد. ومع وجود محلات السوبر ماركت والمطاعم القريبة، يرغب العديد من العمال في العيش بالقرب من وظائفهم، مما يؤدي إلى الازدحام".