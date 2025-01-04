اندلاع حريق قرب حديقة الحيوانات في أم القيوين

اندلع حريق بالقرب من حديقة الحيوانات في أم القيوين، ظهر اليوم السبت (4 يناير).

"وقع الحريق بعد دقائق قليلة من الساعة الثالثة عصراً خارج الحديقة ولم نكن نعرف على وجه التحديد ما إذا كانت منطقة سكنية، لكننا رأينا دخانًا أسود كثيفًا. تم إغلاق جزء صغير من الحديقة حيث أصبحت بعض الحيوانات - وخاصة الخيول - مضطربة ربما بسبب الدخان،" قال أحد سكان دبي، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في حديقة الحيوانات، لصحيفة خليج تايمز .