اندلاع حريق قرب حديقة الحيوانات في أم القيوين
اندلع حريق بالقرب من حديقة الحيوانات في أم القيوين، ظهر اليوم السبت (4 يناير).
"وقع الحريق بعد دقائق قليلة من الساعة الثالثة عصراً خارج الحديقة ولم نكن نعرف على وجه التحديد ما إذا كانت منطقة سكنية، لكننا رأينا دخانًا أسود كثيفًا. تم إغلاق جزء صغير من الحديقة حيث أصبحت بعض الحيوانات - وخاصة الخيول - مضطربة ربما بسبب الدخان،" قال أحد سكان دبي، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في حديقة الحيوانات، لصحيفة خليج تايمز .
وأضافت أن "سيارات الإطفاء ورجال الدفاع المدني تحركوا على الفور لإخماد الحريق"، مشيرة إلى أن حديقة الحيوانات ظلت مفتوحة أمام الزوار.
شاهد الفيديو أدناه :
ولم تقدم السلطات تفاصيل عن الحادث حتى الآن.
تقع حديقة الحيوانات البرية على طول طريق E55 (طريق الشويب-أم القيوين)، وهي وجهة شهيرة لمحبي الطبيعة. ومن بين مناطق الجذب فيها إنسان الغاب والليمور والنمور والزرافات. تفتح الحديقة أبوابها كل يوم من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطعام الحيوانات وركوب الخيل.