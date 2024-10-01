الشارقة: تصادم 4 مركبات يتسبب بإصابة شخصين بجروح متفاوتة

ووقع الحادث، بين أربع مركبات، بسبب عدم الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.

ووفقاً للبلاغات التي تلقتها غرفة عمليات شرطة الشارقة، فقد انتقلت على الفور سيارات الإسعاف ووحدات الشرطة إلى مكان الحادث.

واكتشفوا أن امرأة أصيبت بجروح متوسطة، بينما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وأكد المقدم عبدالله المنظري، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن السبب الرئيسي للحادث هو عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأشار إلى أن تشتيت الانتباه وعدم وجود مسافات كافية بين المركبات من الأسباب الرئيسية لمثل هذه الحوادث المأساوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد المنظري على أهمية الوعي المروري ومسؤولية السائقين في الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، مؤكداً أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.