السيطرة على حريق متوسط في برج سكني بالبرشاء
أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ، السيطرة على حريق اندلع في منطقة البرشاء 1، الثلاثاء، ووصفت الهيئة الحريق بأنه "متوسط".
,تم إخطار الجهات المعنية بالحريق في الساعة 3.45 صباحًا، ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع في أقل من سبع دقائق وتمكنوا من السيطرة على الحريق في غضون ساعتين. وفي حوالي الساعة 7.30 صباحاً، تم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية لمزيد من التحقيق.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادث.
وقال شهود عيان لصحيفة "خليج تايمز" إن رجال الطوارئ طوقوا الموقع أثناء محاولتهم إخماد الحريق.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً كبيراً في الطوابق العليا من المبنى، وظهرت في الفيديو سيارات الإطفاء والإسعاف في مكان الحادث.
وتعد منطقة البرشاء، وهي منطقة مزدحمة تقع بالقرب من مول الإمارات، موطنًا للعديد من منافذ البيع بالتجزئة مثل محلات السوبر ماركت الصغيرة وصالونات التجميل والمطاعم والمباني السكنية.
وقال "رينغشاي" الذي يعمل في أحد المتاجر الكبرى في منطقة البرشاء: "وقع الحادث في مبنى سكني شاهق الارتفاع على بعد بضعة شوارع من متجرنا. لقد رأيت رجال الشرطة متمركزين هنا لساعات، والمنطقة محظورة على الجميع. لم نسمع عن أي ضحايا، ويبدو أن الأمور أصبحت تحت السيطرة الآن".
وأضاف "عندما وصلت إلى العمل، فوجئت بالضجة التي أحدثتها سيارات الشرطة المتوقفة هنا. وعادة ما يكون هذا الوقت مزدحمًا بالعديد من طلبات التوصيل، لذا فنحن عادة ما نكون في حالة تأهب. ولم أتمكن من الاقتراب لأن هذا الجانب محظور".