السيطرة على حريق متوسط في برج سكني بالبرشاء

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ، السيطرة على حريق اندلع في منطقة البرشاء 1، الثلاثاء، ووصفت الهيئة الحريق بأنه "متوسط".

,تم إخطار الجهات المعنية بالحريق في الساعة 3.45 صباحًا، ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع في أقل من سبع دقائق وتمكنوا من السيطرة على الحريق في غضون ساعتين. وفي حوالي الساعة 7.30 صباحاً، تم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية لمزيد من التحقيق.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادث.

وقال شهود عيان لصحيفة "خليج تايمز" إن رجال الطوارئ طوقوا الموقع أثناء محاولتهم إخماد الحريق.