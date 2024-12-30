السكان المتضررون من حريق البرشاء يبحثون عن مأوى مؤقت

على الرغم من إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بالقرب من مول الإمارات بدبي ليلة الأحد، إلا أن العديد من السكان يبحثون حالياً عن أماكن إقامة مؤقتة. ويعتزم البعض البقاء مع الأصدقاء أو العائلة، بينما حجز آخرون غرفاً فندقية، في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الجميع بشأن أوضاعهم.