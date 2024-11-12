الإمارات: تحطم طائرة تدريب ووفاة المدرب وفقدان المتدرب الأجنبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طيار بعد سقوط طائرة في الإمارات.

وكان المتوفى مدرب الطيران يقود طائرة تدريب وعلى متنها متدرب، وعثر على جثته على شواطئ الفجيرة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن المتدرب وحطام الطائرة، ويقال إن المتدرب من جنسية أجنبية.

وظهرت الواقعة إلى العلن عندما تلقت هيئة الطيران المدني بلاغاً بوقوع حادث لطائرة تدريب، حيث فقدت الطائرة الاتصال بالرادار بعد نحو 20 دقيقة من إقلاعها.

وتجري الآن تحقيقات لتحديد سبب الحادث، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات عند توفرها.

وقدمت الهيئة تعازيها الحارة لأسرة المدرب، وأفادت أنها تنسق مع الجهات المعنية لمتابعة سير عمليات البحث والإنقاذ.