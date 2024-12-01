اسعاف جوي لضحايا 3 حوادث دراجات نارية في الإمارات

وفي ضوء هذه الحوادث، أصدر المركز الوطني للبحث والإنقاذ نداءً لمستخدمي الدراجات النارية، وخاصة أولئك الذين يرتادون المناطق الصحراوية، بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة واتباع ممارسات القيادة الآمنة، وأكد المركز على أهمية الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحوادث.