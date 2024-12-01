طوارىء
اسعاف جوي لضحايا 3 حوادث دراجات نارية في الإمارات
تلقى المصابون مساعدة فورية من فرق البحث والإنقاذ
أعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، الأحد، إنقاذ ضحايا ثلاثة حوادث دراجات نارية منفصلة في مواقع مختلفة بالدولة بنجاح.
تم نقل الأفراد الذين أصيبوا بجروح خطيرة في حوادث دراجات نارية منفصلة جواً إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الطبي العاجل بعد تلقي المساعدة الفورية من فرق البحث والإنقاذ.
تم تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي الثلاث يوم السبت.
وفي ضوء هذه الحوادث، أصدر المركز الوطني للبحث والإنقاذ نداءً لمستخدمي الدراجات النارية، وخاصة أولئك الذين يرتادون المناطق الصحراوية، بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة واتباع ممارسات القيادة الآمنة، وأكد المركز على أهمية الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحوادث.
كما تذكير الجمهور بضرورة الاتصال فورًا بخط الطوارئ (995) في حال مشاهدتهم أو مواجهة أي حالات طارئة تتطلب تدخلًا عاجلًا.