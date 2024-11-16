إنقاذ 4 مواطنين انقلبت مركبتهم في بالشارقة

أعلن مركز البحث والإنقاذ الوطني التابع للحرس الوطني، اليوم السبت، أن شرطة الشارقة أنقذت أربعة مواطنين بعد انقلاب مركبتهم في منطقة رملية بوادي قرحا في البطائح بالشارقة.