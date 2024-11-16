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إنقاذ 4 مواطنين انقلبت مركبتهم في بالشارقة
طائرة هليكوبترنقلت أحد المصابين بجروح خطيرة إلى أقرب مستشفى من الحادث.
أعلن مركز البحث والإنقاذ الوطني التابع للحرس الوطني، اليوم السبت، أن شرطة الشارقة أنقذت أربعة مواطنين بعد انقلاب مركبتهم في منطقة رملية بوادي قرحا في البطائح بالشارقة.
وتم إرسال طائرة مروحية لنقل أحد المصابين بجروح خطيرة إلى أقرب مستشفى، فور تلقي شرطة الشارقة بلاغاً عن الحادث.
شاهد الفيديو هنا كما نشره المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني:
وفي هذه الأثناء تم تقديم الإسعافات الأولية لبقية المصابين الذين تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.
وتم نقلهم أيضًا بواسطة سيارة إسعاف الحرس الوطني إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لضمان شفائهم.