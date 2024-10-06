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إنقاذ مواطن جواً بعد حادث سير في صحراء الشارقة
قام فريق الإنقاذ بتثبيت حالة المريض قبل البدء بعملية الإخلاء
أنقذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات، بالتعاون مع الحرس الوطني وشرطة الشارقة، مواطناً إماراتياً تعرض لإصابات في حادث سير، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وتم إخلاء الرجل من منطقة صحراوية نائية في الشارقة. وجاء الإخلاء الطبي العاجل بعد أن تلقت السلطات بلاغًا عن تعرض شاب يبلغ من العمر 23 عامًا لحادث سيارة في مكان صحراوي.
وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث، ورغم صعوبة التضاريس الصحراوية، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث وتقييم حالة المصاب.
وقام الفريق في البداية بإجراء الفحوصات اللازمة للمريض قبل الشروع في عملية الإخلاء، حيث تم نقله جوا إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.
شاهد عملية الانقاذ :