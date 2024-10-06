إنقاذ مواطن جواً بعد حادث سير في صحراء الشارقة

وتم إخلاء الرجل من منطقة صحراوية نائية في الشارقة. وجاء الإخلاء الطبي العاجل بعد أن تلقت السلطات بلاغًا عن تعرض شاب يبلغ من العمر 23 عامًا لحادث سيارة في مكان صحراوي.