إنقاذ مصابين على متن سفينة شحن قبالة سواحل الشارقة
أعلن مركز البحث والإنقاذ الوطني التابع للحرس الوطني الإماراتي، الأحد، إنقاذ شخصين تعرضا لحالة طبية طارئة أثناء وجودهما على متن سفينة شحن، وذلك على بعد 6.5 ميل بحري من ميناء الحمرية في الشارقة.
وبعد تلقي البلاغ، نفذ الحرس الوطني عملية الإنقاذ بنجاح، حيث تم التنسيق مع مجموعة خفر السواحل لتحديد موقع السفينة، وتم إرسال قارب بحث وإنقاذ سريع إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين بسلامة إلى الميناء.
وتم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع، ونقل أحد المصابين بعد ذلك بواسطة سيارة الإسعاف الوطنية إلى المستشفى لمزيد من العلاج.
وتأتي هذه العملية بعد عملية مماثلة نفذتها فرق الحرس الوطني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث استجابت فرق الحرس الوطني لحالة طوارئ طبية على بعد 10 أميال بحرية من جزيرة زركوه في أبوظبي، حيث كان أحد الأشخاص على متن سفينة صيد بحرية يعاني من حالة حرجة، ما استدعى استجابة فورية من الحرس الوطني بعد تلقي بلاغ الاستغاثة.
وشدد فريق الإنقاذ على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، داعياً البحارة إلى الاتصال بخط الطوارئ البحري (996) في حال حدوث أي طارئ، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الأرواح.