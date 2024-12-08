إنقاذ مصابين على متن سفينة شحن قبالة سواحل الشارقة

وتأتي هذه العملية بعد عملية مماثلة نفذتها فرق الحرس الوطني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث استجابت فرق الحرس الوطني لحالة طوارئ طبية على بعد 10 أميال بحرية من جزيرة زركوه في أبوظبي، حيث كان أحد الأشخاص على متن سفينة صيد بحرية يعاني من حالة حرجة، ما استدعى استجابة فورية من الحرس الوطني بعد تلقي بلاغ الاستغاثة.