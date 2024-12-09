إنقاذ سائحين آسيويين على ارتفاع 3 آلاف قدم برأس الخيمة
تم إنقاذ رجل وامرأة، آسيويين كانا منهكين أثناء صعودهما إلى قمة أحد الجبال في رأس الخيمة، من ارتفاع 3 آلاف قدم، حيث نفذ مهمة الإنقاذ جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، بمساعدة إدارة البحث والإنقاذ.
وبحسب بيان للشرطة تلقته غرفة العمليات، فإن بلاغاً يفيد بتواجد سائحين عالقين على قمة أحد الجبال، وعلى الفور تم إرسال إحدى طائرات الهليكوبتر التابعة لقسم جناح الجو إلى الموقع، وتم العثور عليهما وتقديم المساعدة اللازمة لهما وإخلائهما سالمين وبصحة جيدة.
حثت شرطة رأس الخيمة متسلقي الجبال وهواة المشي لمسافات طويلة على توخي الحذر أثناء السير في الجبال والوديان، ونصحت المتنزهين بتجنب المغامرة في المناطق الوعرة أو الصعود إلى ارتفاعات عالية قد تعرض حياتهم للخطر وتعيق جهود الإنقاذ.
شاهد عملية إنقاذهم:
تأتي هذه النصيحة بعد وفاة مقيم هندي يبلغ من العمر 32 عامًا من ولاية كيرالا بعد سقوطه من جبل جيس في رأس الخيمة. كان المقيم في دبي، إس إم، قد ذهب للتخييم في الوجهة الشهيرة مع ثلاثة أصدقاء خلال عطلة اليوم الوطني الطويلة عندما وقع الحادث.
تنفذ الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مهام الإنقاذ في البر والبحر. وأعلن مركز البحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إنقاذ شخصين تعرضا لحالة طبية طارئة أثناء وجودهما على متن سفينة شحن. ووقع الحادث على بعد 6.5 ميل بحري من ميناء الحمرية في الشارقة.
تنفذ السلطات الإماراتية عمليات الإنقاذ بشكل متكرر، سواء على البر أو البحر. وأعلن مركز البحث والإنقاذ الوطني التابع للحرس الوطني الإماراتي، الأحد، نجاحه في إنقاذ شخصين تعرضا لحالة طبية طارئة على متن سفينة شحن. ووقع الحادث على بعد 6.5 ميل بحري من ميناء الحمرية في الشارقة.
وتأتي هذه العملية بعد عملية مماثلة نفذتها فرق الحرس الوطني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث استجابت فرق الحرس الوطني لحالة طوارئ طبية على بعد 10 أميال بحرية من جزيرة زركوه في أبوظبي، حيث كان أحد الأشخاص على متن سفينة صيد بحرية يعاني من حالة حرجة، ما استدعى استجابة فورية من الحرس الوطني بعد تلقي بلاغ الاستغاثة.