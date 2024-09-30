إنقاذ جوي لمواطن انقلبت مركبته في صحراء الشارقة

نجح المركز الوطني للبحث والإنقاذ في إنقاذ مواطن مصاب من إحدى المناطق الصحراوية في الشارقة، بعد تعرضه لحادث.
وعلى الفور، توجهت فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، بعد تلقي بلاغ عن انقلاب سيارة مواطن وتعرض آخر لإصابات بالغة.
وتم نقل المريض إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم، بحسب المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
وتم تنفيذ مهمة الإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، حيث شوهدت طائرة هليكوبتر وهي تنقل الشخص المصاب جوا خلال الليل.
وتمكنت وزارة الداخلية، مؤخراً، من إخلاء مواطن إماراتي تعرض لحادث سير في رأس الخيمة، عبر طائرة إنقاذ.