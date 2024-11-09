إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم 4 مركبات بالشارقة
أصيب ستة مواطنين في حادث تصادم بين أربع مركبات على طريق الإمارات بالشارقة، ظهرأمس الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن السرعة والتشتت أثناء القيادة من بين الأسباب الرئيسية وراء الحادث المروع، حسبما قالت شرطة الشارقة.
وقال المقدم عبدالله المنذري، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، إن إحدى المركبات تبين أنها تجاوزت السرعة المحددة على الطريق المزدحم، ولم ينتبه السائق إلى كثافة الحركة المرورية أمامه.
وأوضح المنذري أن الحادث وقع نتيجة اصطدام أربع مركبات بأخرى على طريق الإمارات من جسر البديع باتجاه جسر رقم 7.
وعثرت فرق الطوارئ على بعض السائقين والركاب مصابين، حيث تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تم نقل عدد من ضحايا الحادث جواً لتلقي الرعاية العاجلة.
ودعا المنذري السائقين إلى التحلي بالمسؤولية على الطريق والالتزام بقواعد المرور، مؤكداً أن السرعة والتهور في القيادة من أسباب الحوادث المرورية في الدولة.
كثفت قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد حملاتها التوعوية بالسلامة، محذرة الجمهور من المخاطر المرتبطة بالقيادة أثناء تشتيت الانتباه.
وفي أبو ظبي، تم التقاط حادث تصادم مماثل مؤخرًا عبر كاميرات الطرق. حيث تسبب سائق شاحنة صغيرة لم ير الازدحام المروري على الطريق السريع في وقوع حادث تصادم بين سبع مركبات.
وأكدت السلطات المحلية أيضًا أن كاميرات الطرق ذات التقنية العالية يمكنها اكتشاف مثل هذه الانتهاكات وغيرها من السلوكيات المتهورة على الفور، حتى لو كانت نوافذ السيارة مظللة بشدة.
مؤخراً، رصدت رادارات شرطة دبي سائقاً يستخدم هاتفين أثناء القيادة، وآخر يقرأ صحيفة حجبت عنه الرؤية تماماً.