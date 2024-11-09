إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم 4 مركبات بالشارقة

أصيب ستة مواطنين في حادث تصادم بين أربع مركبات على طريق الإمارات بالشارقة، ظهرأمس الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السرعة والتشتت أثناء القيادة من بين الأسباب الرئيسية وراء الحادث المروع، حسبما قالت شرطة الشارقة.