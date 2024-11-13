إسعاف جوي لمواطن سقط من جبل في رأس الخيمة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة مواطناً ثلاثينياً بعد سقوطه من أعلى جبل في منطقة وادي حقيل وإصابته بإصابات بالغة.
أفادت شرطة رأس الخيمة أنها تلقت بلاغاً عن سقوط مواطن في منطقة وعرة بوادي حقيل، وعلى الفور تم إرسال عدد من المختصين إلى الموقع المحدد.
وبعد ساعتين من المشي عبر التضاريس الجبلية الصعبة، تمكنت الفرق من الوصول إلى الرجل المصاب، الذي تبين أنه يعاني من إصابة خطيرة لا يمكن تحريكها ويحتاج إلى إجلائه جواً.
وبمساعدة مركز البحث والإنقاذ الوطني بالحرس الوطني، والدفاع المدني في رأس الخيمة، وجناح الجو في شرطة رأس الخيمة، تم نقل الرجل جوا، ونقلته طائرة هليكوبتر إنقاذ إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.
وأحالت شرطة رأس الخيمة القضية إلى الجهات المختصة في مركز شرطة الرمس لاستكمال الإجراءات اللازمة.
حذرت شرطة رأس الخيمة المواطنين والمقيمين والسياح من محبي رياضة المشي وتسلق الجبال، بضرورة تجنب المناطق الوعرة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
وحثوا على إبلاغ الجهات المختصة قبل التوجه إلى المناطق الجبلية وتزويدهم بتفاصيل المواقع التي يعتزمون زيارتها للمساعدة في تسهيل عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ.