إسعاف جوي لمواطن سقط من جبل في رأس الخيمة

وبعد ساعتين من المشي عبر التضاريس الجبلية الصعبة، تمكنت الفرق من الوصول إلى الرجل المصاب، الذي تبين أنه يعاني من إصابة خطيرة لا يمكن تحريكها ويحتاج إلى إجلائه جواً.