إخماد حريق في قارب بميناء دبي دون إصابات

اندلع حريق في قارب بمنطقة مرفأ دبي، صباح الأحد، بالقرب من محطة الوقود. وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز، قالت إدارة الدفاع المدني بدبي إنها تلقت بلاغاً بالحادث في الساعة 11:50 صباحاً.