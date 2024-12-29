طوارىء
إخماد حريق في قارب بميناء دبي دون إصابات
وصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث بعد ثلاث دقائق من البلاغ وتمت السيطرة على الحريق خلال ساعة
اندلع حريق في قارب بمنطقة مرفأ دبي، صباح الأحد، بالقرب من محطة الوقود. وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز، قالت إدارة الدفاع المدني بدبي إنها تلقت بلاغاً بالحادث في الساعة 11:50 صباحاً.
وسارع رجال الإطفاء إلى الوصول إلى موقع الحادث بعد ثلاث دقائق من الإبلاغ عنه، وبدأ أفراد الدفاع المدني من مركز إطفاء دبي هاربور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق بعد وقت قصير من وقوع الحادث.
وتمت السيطرة على الحريق خلال ساعة، وبدأت مرحلة التبريد عند الساعة 12:24 ظهراً، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم تكشف الدفاع المدني عن سبب الحريق.