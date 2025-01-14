أبوظبي: دراجة نارية للإطفاء تخمد حريقاً في 30 ثانية
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بواحدة من أفضل خدمات الطوارئ في العالم بفضل قدرتها على التعامل مع أي موقف في وقت سريع. وفي عرض آخر للكفاءة، تعاملت دراجة "سهم" التابعة لهيئة الدفاع المدني في أبوظبي مع حريق في الطابق السفلي في أقل من 30 ثانية. وقالت الهيئة لصحيفة خليج تايمز على هامش معرض إنترسك 2025 إن دراجة "سهم" المطورة شقت طريقها إلى حريق في الطابق السفلي مؤخراً في أبوظبي حيث لا تستطيع المركبات الأكبر حجماً الوصول إليها.
وأكد الملازم أول في قسم الإطفاء جمال الرفيع على الدور المحوري للدراجة النارية في حالات الطوارئ، قائلاً: "المهمة الأساسية لدراجة سهم هي الوصول إلى موقع الحادث بأسرع ما يمكن، خاصة في البيئات الصعبة مثل الأماكن الضيقة".
وتتمتع دراجة سهم بتصميم خفيف الوزن يعزز من القدرة على المناورة، وأوضح الرفيع أن من أبرز التغييرات التي طرأت على النسخة الثانية تقليل حجم الصوان، الذي تم تعديله ليتناسب بشكل أفضل مع احتياجات المستجيبين الأوائل، مشيراً إلى أن الطراز الأحدث يتميز بوزنه الخفيف وسرعة حركته، ما يجعله مثالياً للتعامل مع المواقف الطارئة، مثل الحرائق في الأماكن الضيقة.
وأوضح الملازم أول أنه على الرغم من أن الدراجة النارية قد لا تكون قادرة دائماً على إخماد الحرائق، إلا أنها تلعب دوراً حيوياً في تنظيم حركة المرور ومساعدة الأفراد في موقع الحادث حتى وصول الدعم الإضافي. "يضمن مشغلونا المدربون، الذين هم جزء من الدفاع المدني، وصول المساعدة بسرعة وفعالية."
تتميز دراجة سهم بتصميم مدمج بطول 2.27 متر وعرض متر واحد وارتفاع 1.45 متر ووزن 300 كجم، وهي مجهزة بأدوات إطفاء وإنقاذ أساسية، بما في ذلك مطفأة رغوة الهواء المضغوط (CAFS) التي تحتوي على خزانين، كل منهما بسعة 13 لتراً، مما يوفر إجمالي 26 لتراً لعمليات الإطفاء، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على أسطوانة هواء مضغوط تعمل بضغط 300 بار، بالإضافة إلى خرطومين لإطفاء الحرائق، يبلغ قياس كل منهما 15 متراً، ليصبح الوزن الإجمالي للمعدات 42 كجم.
من حيث الأداء، يمكن تشغيل المطفأة تحت ضغوط مختلفة. عند الضغط العالي، تتمتع بوقت تشغيل سريع يبلغ 52 ثانية ونطاق تفريغ يبلغ 19 متراً.
تم عرض هذه الدراجة الأنيقة مؤخراً في معرض إنترسك 2025، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير. يسلط الحدث الضوء على أحدث التقنيات والحلول في خمسة قطاعات رئيسية: الأمن التجاري والمحيطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الداخلي والشرطة.
وبالإضافة إلى دراجة سهم، عرضت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي دراجة الإسعاف الأولى "نبض". وشارك المسعف المتقدم سعود محمد المرزوقي بآرائه حول "نبض"، قائلاً: "هذه ليست الدراجة النارية الأولى من نوعها؛ إنها النسخة الثانية، المصممة للاستخدام العملي في شوارع أبوظبي".
وأوضح المرزوقي أن نموذج نبض الحالي يعد امتداداً أفضل وبتصميمٍ أحدث عن النموذج السابق، مشيراً إلى أن النموذج الحالي الذي تم إطلاقه رسمياً في يوليو 2024 يعزز بشكل كبير أوقات الاستجابة لدينا، خاصة على الطرق المزدحمة مثل شارع السلام، وفي الحالات غير الحرجة، يمكن لدراجتنا النارية تقديم المساعدة الفورية، مثل السيطرة على النزيف أو إعطاء السوائل الوريدية.
تم تجهيز دراجة نبض بمجموعة من الميزات المنقذة للحياة، بما في ذلك جهاز وقف الرجفان القلبي (AED)، وحقيبة الإسعافات التي تحتوي على الأدوات اللازمة لمختلف الإصابات، وحقيبة مجرى الهواء مع إمدادات الأكسجين، وأكياس المحاليل الوريدية المملوءة بالسوائل والأدوية الأساسية. علاوة على ذلك، تضمن أجهزة مراقبة العلامات الحيوية التقييم الدقيق والمستمر للمرضى المحتاجين.