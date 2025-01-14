أبوظبي: دراجة نارية للإطفاء تخمد حريقاً في 30 ثانية

وتتمتع دراجة سهم بتصميم خفيف الوزن يعزز من القدرة على المناورة، وأوضح الرفيع أن من أبرز التغييرات التي طرأت على النسخة الثانية تقليل حجم الصوان، الذي تم تعديله ليتناسب بشكل أفضل مع احتياجات المستجيبين الأوائل، مشيراً إلى أن الطراز الأحدث يتميز بوزنه الخفيف وسرعة حركته، ما يجعله مثالياً للتعامل مع المواقف الطارئة، مثل الحرائق في الأماكن الضيقة.