مستشار تعليمي ذكي نحو الخيار المدرسي الأمثل في دبي

أصبح أمام أولياء الأمور في دبي اليوم وسيلة جديدة للحصول على استشارات تعليمية شخصية ومساعدة متخصصة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم، بفضل الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي .
تتيح الخدمة جلسات استشارية فردية مع خبراء التعليم في الهيئة، لمساعدة الأسر على اختيار المدارس التي تتناسب مع قيمهم وأولوياتهم والاعتبارات العملية مثل المنهج الدراسي والموقع والرسوم واحتياجات التعلم الخاصة بالأبناء.
وحملت الخدمة الجديدة اسم «جيرناس للاستشارات التعليمية» وتم الإعلان عنها خلال إطلاق النسخة الأولى من سلسلة معارض التعليم «Education Expo»، التي تنظمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي افتُتحت يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر وتستمر حتى الأحد 9 نوفمبر. ويجمع الحدث الذي يستمر لمدة يومين أكثر من 60 مدرسة خاصة ومركزاً للتعليم المبكر، في استعراض شامل للفرص التعليمية المتنوعة في دبي.
شهد اليوم الأول من المعرض حضور نحو 400 من أولياء الأمور الإماراتيين الذين استكشفوا الخيارات المتاحة في المدارس الخاصة، من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى المرحلة الثانوية. وتعرف الحاضرون على إجراءات القبول والمناهج الدراسية المختلفة، والتقوا بقادة المدارس وخبراء التعليم لمناقشة الفرص المتاحة لأبنائهم.
وأكدت عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، أن «استراتيجية التعليم 33» تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من لعب دور فاعل ومؤثر في مسيرة أبنائهم التعليمية. وقالت: «من خلال بناء مجتمع تعليمي مترابط ومتفاعل، نسعى لضمان حصول كل طالب على الدعم في مختلف مراحل تعلمه، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالإنسان، وتمكّن الشباب، وتستثمر في طاقاتهم، وتواصل توفير بيئة محفزة على الإبداع والفرص والتعلّم مدى الحياة».
وأضافت ميران أن جمع المدارس ومراكز التعليم المبكر والأسر الإماراتية تحت سقف واحد خلال معرض التعليم 2025، إلى جانب إطلاق خدمة «جيرناس للاستشارات التعليمية»، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الأسر ومقدمي الخدمات التعليمية. وأكدت أن هذه المبادرات «تساعد أولياء الأمور على اتخاذ قرارات واثقة ومدروسة بشأن المدارس والمناهج الأنسب لأطفالهم، بما يضمن حصول كل متعلم في دبي على تعليم يراعي أعلى معايير الجودة والرعاية».
يمكن للأهالي الوصول إلى خدمة «جيرناس» من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية أو عبر تطبيقها الذكي. وتوفر المنصة مساعداً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للوالدين من خلاله طرح الأسئلة حول المناهج الدراسية ومتطلبات القبول في المدارس الخاصة بدبي.
كما تتيح الخدمة للأسر الإماراتية التي تسجّل أبناءها للمرة الأولى في مدرسة خاصة بدبي طلب استشارة شخصية—إما حضورياً أو عبر الإنترنت—مع أحد خبراء الهيئة.
وللاستفادة من الخدمة، يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى بوابة أولياء الأمور التابعة للهيئة عبر «الهوية الرقمية الإماراتية»، ثم تعبئة استبيان قصير يحدّد تفضيلاتهم التعليمية وأولوياتهم، واستكشاف المدارس المتاحة باستخدام أدوات التصفية الذكية. يوفر المساعد الافتراضي توجيهاً فورياً، بينما يقدّم الخبير الاستشاري جلسة مصممة خصيصاً لدعم الأسرة خلال عملية اختيار المدرسة المناسبة.
ويهدف المشروع إلى ضمان أن يبدأ كل طفل إماراتي رحلته التعليمية في بيئة تناسب قدراته واحتياجاته وتطلعات أسرته.
وتُعد هذه الخدمة جزءاً من برنامج «شركاء المسار» ضمن استراتيجية التعليم 33، الذي يركّز على تمكين أولياء الأمور بالأدوات والخدمات والدعم اللازم لاتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء في قلب العملية التعليمية لأبنائهم.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة آمنة المعزمي، الرئيس التنفيذي لقطاع النمو والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «توفر خدمة المستشار التعليمي في دبي للعائلات إمكانية الوصول إلى نصائح موثوقة ومحايدة من خبراء الهيئة، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات واثقة ومبنية على معرفة حول المدارس ومسارات التعليم الأنسب لأبنائهم، من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى المراحل اللاحقة».
وأضافت المعزمي: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بدعم الأسر الإماراتية في جميع مراحل الرحلة التعليمية لأبنائهم، في حين يعد معرض التعليم 2025 أحد المبادرات التي تجمع بين أولياء الأمور والمدارس والمجتمع التعليمي الأوسع لتقوية هذه الروابط والشراكات».