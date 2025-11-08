مستشار تعليمي ذكي نحو الخيار المدرسي الأمثل في دبي

أصبح أمام أولياء الأمور في دبي اليوم وسيلة جديدة للحصول على استشارات تعليمية شخصية ومساعدة متخصصة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم، بفضل الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي .

تتيح الخدمة جلسات استشارية فردية مع خبراء التعليم في الهيئة، لمساعدة الأسر على اختيار المدارس التي تتناسب مع قيمهم وأولوياتهم والاعتبارات العملية مثل المنهج الدراسي والموقع والرسوم واحتياجات التعلم الخاصة بالأبناء.

وحملت الخدمة الجديدة اسم «جيرناس للاستشارات التعليمية» وتم الإعلان عنها خلال إطلاق النسخة الأولى من سلسلة معارض التعليم «Education Expo»، التي تنظمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي افتُتحت يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر وتستمر حتى الأحد 9 نوفمبر. ويجمع الحدث الذي يستمر لمدة يومين أكثر من 60 مدرسة خاصة ومركزاً للتعليم المبكر، في استعراض شامل للفرص التعليمية المتنوعة في دبي.

مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ القرار

شهد اليوم الأول من المعرض حضور نحو 400 من أولياء الأمور الإماراتيين الذين استكشفوا الخيارات المتاحة في المدارس الخاصة، من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى المرحلة الثانوية. وتعرف الحاضرون على إجراءات القبول والمناهج الدراسية المختلفة، والتقوا بقادة المدارس وخبراء التعليم لمناقشة الفرص المتاحة لأبنائهم.

وأكدت عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، أن «استراتيجية التعليم 33» تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من لعب دور فاعل ومؤثر في مسيرة أبنائهم التعليمية. وقالت: «من خلال بناء مجتمع تعليمي مترابط ومتفاعل، نسعى لضمان حصول كل طالب على الدعم في مختلف مراحل تعلمه، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالإنسان، وتمكّن الشباب، وتستثمر في طاقاتهم، وتواصل توفير بيئة محفزة على الإبداع والفرص والتعلّم مدى الحياة».