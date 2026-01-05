95% حضور في اليوم الأول.. عودة "هادئة ومنظمة" لمدارس الدولة

عادت الفصول الدراسية في جميع أنحاء الإمارات إلى الحياة يوم الاثنين (5 يناير) حيث عاد الطلاب بعد عطلة الشتاء، مع تقارير المدارس عن حضور حوالي 95 في المائة في اليوم الأول. بينما لاحظت معظم المدارس عطلة لمدة شهر، عاد الطلاب الذين يتبعون المناهج الهندية والباكستانية بعد عطلة أقصر لمدة ثلاثة أسابيع.

بغض النظر عن التقويم، قال المديرون إن الأجواء كانت متفائلة وهادئة ومنظمة، وكان الأطفال متحمسين لإعادة التواصل مع الأصدقاء والمعلمين.