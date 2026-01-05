95% حضور في اليوم الأول.. عودة "هادئة ومنظمة" لمدارس الدولة

عادت الفصول الدراسية في جميع أنحاء الإمارات إلى الحياة يوم الاثنين (5 يناير) حيث عاد الطلاب بعد عطلة الشتاء، مع تقارير المدارس عن حضور حوالي 95 في المائة في اليوم الأول. بينما لاحظت معظم المدارس عطلة لمدة شهر، عاد الطلاب الذين يتبعون المناهج الهندية والباكستانية بعد عطلة أقصر لمدة ثلاثة أسابيع.
بغض النظر عن التقويم، قال المديرون إن الأجواء كانت متفائلة وهادئة ومنظمة، وكان الأطفال متحمسين لإعادة التواصل مع الأصدقاء والمعلمين.
في المدرسة البريطانية الدولية في أبوظبي، شعر اليوم الأول بالعودة وكأنه لم يكن إعادة بدء بل لقاء. وصف المدير آلان كوكر الصباح بأنه مليء بالدفء والتحضير، مشيرًا إلى أن وراء الوجوه المبتسمة كان هناك تخطيط دقيق لضمان سير كل شيء بسلاسة.
قال كوكر: “كانت فرقنا مستعدة تمامًا، ورؤية الطلاب يعيدون التواصل مع الأصدقاء والمعلمين جعلت من بداية الفصل الدراسي بداية مبهجة. كان الحضور قويًا جدًا، حيث حضر حوالي 95 في المائة من الطلاب في اليوم الأول، وكنا سعداء بالترحيب بحوالي 50 طالبًا جديدًا وعائلاتهم في مجتمع مدرستنا. يعكس هذا الشعور القوي بالانتماء الذي يقدره العائلات، خاصة خلال عام الأسرة في الإمارات.”
أضاف كوكر: “استؤنفت جميع الفصول كما هو مخطط، والأسبوع القادم سيكون مشغولًا ومثيرًا. لدينا سباق المرح العائلي وفعاليات الشواء التي تجمع مجتمعنا معًا، وحفلات توزيع الجوائز في المدرسة الثانوية للاحتفال بإنجازات الطلاب، وطلاب دوق إدنبرة حاليًا في رحلة استكشافية، وطلاب السنة الثالثة عشرة يبدأون امتحاناتهم التجريبية.”
أكد قادة المدارس أنه على الرغم من أن اليوم الأول بدا مريحًا ومبهجًا، إلا أنه كان نتيجة لأسابيع من التحضير. من النقل وفحوصات السلامة إلى التوظيف والجداول الزمنية، عملت الفرق لضمان عودة سلسة.
في مجموعة مدارس الهندية العليا، أشار الرئيس التنفيذي بونيت إم كيه فاسو إلى أن الحضور القوي يعكس حماس الطلاب وثقافة الانضباط بين العائلات في الإمارات العربية المتحدة.
“فريق مخصص من القادة والإداريين ضمن أن جميع بروتوكولات السلامة والأمن والتشغيل تعمل بسلاسة. الحضور إلزامي لجميع المتعلمين في كل يوم عمل من السنة الدراسية إلا إذا كان الغياب لا مفر منه بسبب حالات طبية أو طوارئ عائلية حقيقية.
المتعلمون متحمسون للعودة إلى المدرسة، خاصة في اليوم الأول بعد الإجازة. مع الأنشطة الجذابة التي يخطط لها المعلمون، ظلت مستويات الحضور قوية، حيث تتراوح بين 96 في المائة و98 في المائة عبر الفئات العمرية.”
كما لاحظ المديرون أن الآباء يتم إبلاغهم بمواعيد الفصول الدراسية مسبقًا ويحرصون على تنسيق خطط السفر مع التقويم الأكاديمي. هذا يساهم في حضور مرتفع باستمرار في جميع أنحاء البلاد.
في دبي، عبرت مدرسة ديوفال عن مشاعر مماثلة، حيث امتلأت الممرات مرة أخرى بالحديث والضحك.
قالت المديرة سيما عمر إن التركيز هذا الأسبوع كان على تسهيل عودة الطلاب إلى التعلم مع الحفاظ على حماسهم.
“حوالي 95 في المائة من الطلاب كانوا حاضرين في اليوم الأول للعودة. كان من الرائع رؤية المدرسة تعج بالطاقة، مع الطلاب المتحمسين لإعادة التواصل مع زملائهم ومعلميهم.
استؤنفت جميع الفصول كما هو مقرر في اليوم الأول. تم تنظيم جدول أعمال الأسبوع لضمان انتقال سلس للعودة إلى المدرسة مع الحفاظ على زخم أكاديمي قوي.”
بعض المدارس ذهبت خطوة أبعد في الترحيب بالعائلات. في العاصمة، استضافت مدرسة نورد أنجليا الدولية أبوظبي حفل شواء ترحيبي قبل دق الجرس الأول. كان الهدف من هذه المبادرة إعادة بناء الروابط بعد الإجازة.
قال المدير ليام كولينان إن الحدث ساعد في وضع نغمة إيجابية للفصل الدراسي القادم.
“كان اليوم الأول بعد عطلة الشتاء إيجابيًا للغاية وسار بسلاسة. حفل الشواء الترحيبي الذي أقمناه قبل اليوم الأول من الفصل الدراسي وضع نغمة قوية للأسابيع القادمة. جمع العائلات معًا، ورحب بالطلاب الجدد في مجتمعنا، وخلق جوًا مريحًا واحتفاليًا ساعد الجميع على الشعور بالترابط قبل العودة إلى الروتين.
افتقدنا إيقاع الأسبوع الدراسي. كانت نسبة الحضور جيدة بحوالي 94 في المائة، مما يظهر أن الطلاب والأسر كانوا مسترخين بعد العطلة ومتحمسين للعودة إلى الأسبوع الدراسي.”
وفي الوقت نفسه، أشار قادة المدرسة إلى أن العطلة الممتدة سمحت للمدرسة بإكمال التحديثات التي لن تكون ممكنة عادة خلال فترة الدراسة.
قال ماثيو بورفيلد، مدير مدرسة جيمس فاوندرز، البرشاء، “العطلة الممتدة أعطتنا الوقت للقيام ببعض الأمور الإضافية التي لا نقوم بها عادة. في فاوندرز جرين — ملعبنا المركزي — تمكنا من زراعة جميع الأشجار وإنشاء مناطق جلوس مظللة في جميع أنحاء المكان.
“إنها منطقة خضراء كبيرة يمكن أن تستوعب بشكل مريح بضع مئات من الأطفال وتوفر بديلاً لأولئك الذين لا يرغبون بالضرورة في ممارسة الرياضة. إنها مكان يمكن للطلاب الجلوس فيه والتحدث والتواصل مع بعضهم البعض، وقد تم الآن تجديد هذه المساحة بالكامل.
“لقد انتهينا أيضًا من العمل على مركز iHub للمرحلة الخامسة على سطح المرحلة الثانية. تشمل المساحة استوديو بودكاست، وجناح iMac كامل سيعمل كمركز اتصالات إعلامية، ومنطقة لتناول الطعام، وحديقة كبيرة مرتفعة. إنها مساحة ضخمة متعددة الأغراض مصممة خصيصًا للطلاب الأكبر سنًا.”
