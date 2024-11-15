90% من طلاب كلية دبي للسياحة يحصلون على وظائف سريعة

وأوضح بن حاضر أن "استيراد المناهج الدراسية من الخارج لا علاقة له بمدينتنا، ولهذا السبب قررنا إنشاء المناهج الدراسية بأنفسنا. كما قمنا ببناء منصات تعليمية أخرى عبر الإنترنت تتعامل في الغالب مع الأشخاص الذين يعملون في هذه الصناعات. على سبيل المثال، تساعد المنصات عبر الإنترنت لوكلاء السفر في جميع أنحاء العالم في فهم دبي بشكل أفضل، وبالتالي تسويق دبي بشكل أفضل".